Preu de la llum avui, divendres 3 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 3 de gener de 2025 és de 122,34 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del dijous, parlem d'una petita baixada, d'11,68 euros. Recordem que, en la jornada d'aquest 2 de gener, la tarifa mitjana de llum se situava en els 134,02 euros per MW/h.

Sens dubte es tracta d'una bona notícia per als consumidors, encara que no parlem de preus excepcionalment econòmics. De fet, en les dades ofertes per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) gairebé que no s'observen canvis. En la franja més cara del divendres, el preu del MW/h es dispararà per sobre dels 151,25 euros.

Preu de la llum avui, divendres 3 de gener de 2025, hora a hora

A tot això, cal dir que tampoc es veuen molts trams en què els preus baixin. És més, la llum més barata la tornarem a trobar de matinada, per la qual cosa no es tracta d'hores molt aprofitables. De totes maneres, a la tarda també hi ha una franja amb tarifes una mica més econòmiques.

Així, de 03:00 a 04:00 el preu del megawatt hora (MW/h) és de 91,1 euros, encara que baixarà una mica més. La tarifa més econòmica de tot el divendres la trobem de 04:00 a 05:00, quan el MW/h costarà 88,46 euros. Finalment, durant el dia, centra el teu consum de 13:00 a 14:00 (107,6 euros per MW/h) o de 14:00 a 15:00 (105,88 euros per MW/h).

03:00 - 04:00: 91,1 € /MWh

04:00 - 05:00: 88,46 € /MWh

05:00 - 06:00: 92,25 € /MWh

14:00 - 15:00: 105,88 € /MWh

I quan serà més cara la llum el divendres?

Quant a les hores cares, al matí, de 08:00 a 09:00 el MW/h costarà 141,2 euros. A partir d'aquí ja baixarà, sent el preu del MW/h de 09:00 a 10:00 de 138 euros. Finalment, de 10:00 a 11:00 el MW/h ja passarà a costar 130,52 euros.

18:00 - 19:00: 149,62 € /MWh

19:00 - 20:00: 151,25 € /MWh

20:00 - 21:00: 151,25 € /MWh

21:00 - 22:00: 149,12 € /MWh

En la segona meitat del dia, de 18:00 a 19:00 el megawatt hora (MW/h) costarà 149,62 euros. En les següents dues hores, de 19:00 a 21:00, trobem el preu més alt de tot el dia: 151,25 euros per MW/h. Finalment, de 21:00 a 22:00 el preu baixarà una mica, fins als 149,12 euros per MW/h.