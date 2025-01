Preu de la llum avui, dijous 2 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 2 de gener de 2025, és de 134,02 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del dimecres, 1 de gener, parlem d'una pujada de 33,09 euros. I és que, en aquest primer dia de l'any, la tarifa mitjana de la llum era de 100,93 euros per MW/h.

Si ens fixem en les dades de l'operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), veiem diverses coses. Per començar, en la franja més cara del dia el preu del MW/h es dispara per sobre dels 161 euros per MW/h. Però és que, en la franja més barata del dijous el preu s'acostarà igualment als 100 euros per MW/h.

Preu de la llum avui, dijous 2 de gener de 2025, hora a hora

Des de llavors, aquest segon dia de l'any 2025 no ens porta tarifes econòmiques de llum. És més, les hores més barates es concentraran de matinada, per la qual cosa no seran molt aprofitables. En definitiva, el millor és reduir el nostre consum de llum tot el que puguem, per evitar mals tràngols en les factures.

Així, de 02:00 a 03:00 el preu del megawatt hora (MW/h) serà de 100,2 euros, encara que baixarà una mica més. La tarifa més econòmica del dijous la trobem de 02:00 a 04:00, quan el MW/h costarà 99,82 euros. A la tarda, també pots aprofitar la franja de 13:00 a 14:00, quan el MW/h costarà 119,3 euros.

02:00 - 03:00: 100,2 € /MWh

03:00 - 05:00: 99,82 € /MWh

05:00 - 06:00: 100,08 € /MWh

13:00 - 14:00: 119,3 € /MWh

I quan serà més cara la llum el dijous?

Quant a les hores més cares del dia, d'aquestes no en faltaran ni durant el matí, ni tampoc a la tarda. De 07:00 a 08:00 el MW/h costarà 143,96 euros, encara que pujarà a 152,92 euros de 08:00 a 09:00. Finalment, de 09:00 a 10:00 el preu es quedarà molt a prop: 152,16 euros per MW/h.

18:00 - 19:00: 159,18 € /MWh

19:00 - 20:00: 160,99 € /MWh

20:00 - 21:00: 161,1 € /MWh

21:00 - 22:00: 157,88 € /MWh

A la nit, de 19:00 a 20:00 el MW/h costarà 160,99 euros. De 20:00 a 21:00 trobarem el preu més alt de tot el dijous, amb un cost de 161,10 euros per MW/h. Finalment, en la següent franja, de 21:00 a 22:00 el MW/h tindrà un cost de 157,88 euros.