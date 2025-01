Alerta entre els clients de Movistar i Orange: si et passa això, estàs en perill

Recentment, ha sorgit una alerta entre els clients de grans operadors de telecomunicacions com Movistar i Orange. Aquesta preocupació es deu a una nova modalitat d'estafa coneguda com a SIM Swapping. La Guàrdia Civil ja ha emès un advertiment sobre aquest tipus de frau.

És important que els usuaris d'aquestes companyies estiguin atents a qualsevol senyal que alguna cosa no va bé amb la seva línia mòbil. Aquest intent d'engany consisteix en una tècnica que utilitzen els delinqüents per duplicar la targeta SIM d'un usuari. Amb aquest duplicat, els estafadors poden accedir a totes les comunicacions relacionades amb aquest número de telèfon.

El seu principal objectiu és aprofitar-se dels SMS de verificació que els bancs envien als usuaris per confirmar transaccions o accedir a comptes.

Movistar i Orange avisen els usuaris

La manera en què es duu a terme aquest frau és senzilla però perillosa. Els delinqüents aconsegueixen obtenir una targeta SIM duplicada a través de diferents mètodes. Ja siguin enllaços fraudulents que enganyen la víctima perquè proporcioni dades personals o mitjançant trucades telefòniques.

D'aquesta manera, els delinqüents recopilen suficient informació per dur a terme el SIM Swapping. Un cop tenen el duplicat de la targeta SIM, el que passa és que la SIM original deixa de funcionar. El mòbil ja no tindrà cobertura, no es podrà connectar a internet ni realitzar trucades, i això serà el primer símptoma que alguna cosa succeeix.

En el seu lloc, la targeta duplicada prendrà control del número i podrà ser utilitzada pels delinqüents per accedir a informació sensible.

Com saber si ets víctima de SIM Swapping?

El primer indici que podries estar sent víctima d'aquesta estafa és quan de sobte et quedes sense cobertura al teu mòbil. Si el teu telèfon no pot connectar-se a Internet o realitzar trucades, i sembla que la targeta SIM ha deixat de funcionar, això és un símptoma clar que alguna cosa succeeix.

De experimentar aquesta situació, és important que no intentis resoldre-ho pel teu compte. I és que els delinqüents ja podrien estar accedint al teu número de telèfon i als teus comptes bancaris. El més recomanable és que contactis immediatament amb el teu proveïdor de serveis mòbils, com Movistar o Orange, per reportar el problema.

Com es protegeixen els usuaris de Movistar i Orange?

Els operadors, com Movistar i Orange, han començat a implementar mesures de seguretat addicionals per prevenir aquest tipus de fraus. No obstant això, la precaució per part dels usuaris continua sent fonamental.

A més, si reps missatges o trucades sospitoses que et demanin confirmar el teu número de telèfon o demanar-te informació personal, no responguis. El més probable és que es tracti d'un intent d'estafa per obtenir dades que després utilitzaran per realitzar el frau.