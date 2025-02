Preu de la llum avui, dijous 27 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 27 de febrer de 2025, és de 120,43 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb la tarifa mitjana del dimecres, parlem d'una pujada de 15,09 euros. Recordem que, durant la jornada del 26 de febrer, el preu mitjà de la llum se situava en els 105,34 euros per MW/h.

Des de llavors, no parlem d'un dia precisament barat per consumir llum. De fet, així ho demostren les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la seva franja més cara, el preu del MW/h es dispararà per sobre dels 219 euros, un preu força alt.

Preu de la llum avui, dijous 27 de febrer de 2025, hora a hora

Però és que ni tan sols en les franges més barates la cosa no millora gaire. De fet, el preu més econòmic del dijous es quedarà molt a prop dels 86 euros per MW/h. En definitiva, estem davant d'una jornada de preus alts en què és millor reduir el nostre consum elèctric tot el que puguem.

Així, de 12:00 a 13:00 el MW/h costarà 93 euros, encara que de 13:00 a 14:00 el preu baixarà a 89 euros per MW/h. El preu més barat del dijous el tindrem de 14:00 a 15:00, quan el MW/h costarà 86,8 euros. Per últim, entre les 15:00 i les 16:00 el MW/h tornarà a tenir un preu de 89 euros.

12:00 - 13:00: 93 €/MWh.

13:00 - 14:00: 89 €/MWh.

14:00 - 15:00: 86,8 €/MWh.

15:00 - 16:00: 89 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dijous?

Sobre les tarifes més cares, el cert és que hauràs de vigilar el teu consum tant al matí, com a la tarda. Entre les 07:00 i les 08:00 el MW/h costarà 145 euros, però de 08:00 a 09:00 el preu pujarà a 168,77 euros. En la següent franja, de 09:00 a 10:00 el cost del MW/h serà de 129,18 euros.

08:00 - 09:00: 168,77 €/MWh.

19:00 - 20:00: 165 €/MWh.

20:00 - 21:00: 219,08 €/MWh.

21:00 - 22:00: 147,01 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 20:00 el preu del MW/h serà de 165 euros. En la següent franja, de 20:00 a 21:00, trobem el preu més alt de tot el dijous: 219,08 euros per MW/h. Finalment, de 21:00 a 22:00 el preu del MW/h ja se situarà en els 147,01 euros.