Aquest és el plat preferit de Lamine Yamal: una recepta sana i fàcil de preparar

Lamine Yamal és molt més que un jove futbolista d'èxit. Com qualsevol noi de la seva edat, té els seus gustos, preferències i una vida més enllà del futbol. De fet, en alguna ocasió ha compartit quin és el seu plat preferit i ara ja el pots cuinar tu també.

Al davanter li encanta el pollastre amb salsa de cacauet, una recepta que té un significat emocional profund, ja que la solia gaudir quan era petit, preparada per la seva mare. Aquest plat és un clàssic de la gastronomia guineoequatoriana, específicament de la variant fang. Així doncs, a ningú no sorprèn que un plat típic de Guinea Equatorial sigui un dels seus preferits, perquè és el país natal de la seva família per part de mare.

En una entrevista a GQ, va desvelar aquest aspecte de la seva vida i el compte @afropoderossa de TikTok no va perdre l'oportunitat d'elaborar aquest plat. Encara que existeixen múltiples variacions, la recepta bàsica consisteix en utilitzar tres cuixes de pollastre, un tomàquet, una ceba, quatre dents d'all, una fulla de llorer, sal i crema de cacauet. També, opcionalment, un toc de picant.

Un plat ideal per a Lamine Yamal

L'acompanyament ideal per a aquest plat és l'arròs, el qual complementa a la perfecció els intensos sabors de la salsa de cacauet. El procés de preparació comença amb la fritura de les cuixes de pollastre fins que estiguin daurades. Després, es reserven i a la mateixa paella se sofregeixen els ingredients base: tomàquet trossejat, ceba picada, all, llorer, sal i picant al gust.

Quan el sofregit arriba al seu punt ideal, es reincorpora el pollastre i s'afegeix un got d'aigua, deixant que bulli per crear un brou. Mentrestant, en una altra paella, es cuina l'arròs, primer sofregint all laminat juntament amb l'arròs rentat fins que adquireixi un color nacrat. Seguidament, cal bullir-lo fins que estigui perfectament cuit.

El toc que torna boig al futbolista

El toc distintiu del plat és la salsa de cacauet, que es prepara barrejant brou de pollastre amb crema de cacauet, fins obtenir una mescla espessa i aromàtica. Finalment, el plat es presenta de manera senzilla. Una porció d'arròs amb una cuixa de pollastre banyada generosament en la salsa.

Aquest plat no només és el preferit de Lamine Yamal, sinó que també representa una incursió en la rica i variada gastronomia de Guinea Equatorial. Oferint una experiència culinària única que reflecteix els sabors tradicionals de la regió fang. Un exemple més que el jove sap bé cap a on va, però, sobretot, d'on ve.