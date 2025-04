Preu de la llum avui, divendres 25 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 25 d'abril de 2025, és de 45,66 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana del dijous, parlem d'una petita pujada de 2,13 euros. I tot perquè, en la jornada del 24 d'abril, el preu mitjà de la llum se situava en els 43,53 euros per MWh.

De totes maneres, cal dir que no parlem d'un dia especialment car pel que fa a preus. Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), tornarem a tenir tarifes negatives. Això sí, en la franja més cara del dia el MWh tindrà un preu superior als 113 euros.

Preu de la llum avui, divendres 25 d'abril de 2025, hora a hora

El més destacable d'aquest divendres és que els preus es mantindran molt estables al llarg de tota la jornada. Tan sols a la tarda trobarem una àmplia franja amb tarifes molt més assequibles. Es tracta d'un moment del dia molt aprofitable, la qual cosa sens dubte és una gran notícia per als consumidors.

Així, de 12:00 a 14:00 el preu del MWh serà de 0 euros, encara que de 14:00 a 15:00 baixarà a -0,01 euros per MWh. Entre les 15:00 a 16:00 la tarifa baixarà fins als -0,12 euros per MWh. Això sí, de 16:00 a 17:00 tindrem el preu de la llum més baix: -0,21 euros per MWh.

14:00 - 15:00: -0,01 €/MWh.

15:00 - 16:00: -0,12 €/MWh.

16:00 - 17:00: -0,21 €/MWh.

17:00 - 18:00: -0,01 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el divendres?

La veritat és que la matinada estarà marcada pels preus cars, igual que les primeres hores del dia. Entre les 07:00 i les 08:00 tindrem el preu més alt del dia: 113,39 euros per MWh. De 08:00 a 09:00 el preu baixarà una mica, fins a situar-se en els 99 euros per MWh.

06:00 - 07:00: 92,52 €/MWh.

07:00 - 08:00: 113,39 €/MWh.

08:00 - 09:00: 99 €/MWh.

21:00 - 22:00: 109,63 €/MWh.

A la nit, de 20:00 a 21:00 el preu de la llum se situarà en els 79,5 euros per MWh. Entre les 21:00 i les 22:00 el preu pujarà fins i tot més, fins a situar-se en els 109,63 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu del MWh serà de 77 euros per MWh.