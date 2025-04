Preu de la llum avui, dijous 24 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 24 d'abril de 2025, és de 43,53 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà del dimecres, parlem d'una lleugera baixada de 0,7 euros. Recordem que, en la jornada del 23 d'abril, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 44,23 euros per MWh.

Una bona notícia per als consumidors, que també es pot apreciar en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara del dia, el preu del MWh superarà els 114 euros. Ara bé, en la franja més econòmica tornarem a parlar de preus negatius.

Preu de la llum avui, dijous 24 d'abril de 2025, hora a hora

Com sempre, aquest tipus de tarifes són un clar indicador de preus realment barats. A més, aquest dijous tindrem una àmplia franja a la tarda en què els preus baixaran molt. Es tracta d'un moment del dia molt aprofitable, el que sens dubte alegrarà a molts consumidors.

Així, de 10:00 a 11:00 el MWh costarà 0,65 euros, encara que d'11:00 a 12:00 el preu baixarà a 0 euros. Entre les 12:00 i les 17:00 tindrem el preu més barat del dia: 0 euros per MWh. Finalment, de 17:00 a 18:00 tornarem a tenir un preu de 0 euros per MWh.

10:00 - 11:00: 0,65 €/MWh.

11:00 - 12:00: 0 €/MWh.

12:00 - 17:00: -0,01 €/MWh.

17:00 - 18:00: 0 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dijous?

Sobre els preus més alts, al matí hauràs de cuidar el teu consum en les primeres hores del dia. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh serà de 95 euros. Entre les 08:00 i les 09:00 la tarifa se situarà en els 71,33 euros per MWh.

07:00 - 08:00: 95 €/MWh.

20:00 - 21:00: 102,35 €/MWh.

21:00 - 22:00: 114,48 €/MWh.

22:00 - 23:00: 106,53 €/MWh.

A la tarda, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh se situarà en els 102,35 euros. Entre les 21:00 i les 22:00 trobem el preu més alt del dia: 114,48 euros per MWh. Per últim, de 22:00 a 23:00 el preu baixarà una mica i se situarà en els 106,53 euros per MWh.