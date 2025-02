Preu de la llum avui, divendres 21 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 21 de febrer de 2025, és de 47,99 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del dijous, parlem d'una nova i contundent baixada de 39,58 euros. I tot perquè, en la jornada del 20 de febrer, el preu mitjà de l'electricitat se situava en els 87,57 euros per MW/h.

Les bones condicions meteorològiques ajuden clarament a baixar de manera tan notable els preus. Segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), ni a la franja més cara de tot el divendres no se superaran els 100 euros per MW/h. Una situació de tarifes barates que feia molts dies que no es veia.

Preu de la llum avui, divendres 21 de febrer de 2025, hora a hora

El millor de tot és que, en les franges més barates, el preu del MW/h s'enfonsarà. Ens acostarem a valors molt propers als 0 euros, per la qual cosa parlem de tarifes molt econòmiques. Tot això converteix aquest divendres en una jornada ideal per rentar la roba, planxar o fins i tot passar l'aspiradora per tota la casa.

En aquest sentit, d'11:00 a 12:00 el preu del MW/h ja serà força assequible: 12,48 euros. Però és que en les següents quatre hores, entre les 12:00 i les 16:00, el megawatt hora (MW/h) costarà tan sols 3,52 euros. Finalment, de 16:00 a 17:00 el preu ja pujarà una mica, fins als 5 euros per MW/h.

11:00 - 12:00: 13,48 €/MWh.

12:00 - 16:00: 3,52 €/MWh.

16:00 - 17:00: 5 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el divendres?

Durant gran part de la matinada, això sí, tindrem unes tarifes força elevades. Entre les 07:00 i les 08:00, a més, el preu del MW/h se situarà en els 69,96 euros. De 08:00 a 09:00 el cost del MW/h serà fins i tot més alt, situant-se en els 72,88 euros.

08:00 - 09:00: 72,88 €/MWh.

19:00 - 20:00: 93,83 €/MWh.

20:00 - 21:00: 84,97 €/MWh.

21:00 - 22:00: 70,94 €/MWh.

A la tarda, de 19:00 a 20:00 trobem el preu més alt de tot el dia: 93,83 euros per MW/h. Entre les 20:00 i les 21:00 el preu del MW/h se situarà en els 84,97 euros. Per últim, de 21:00 a 22:00 el preu ja baixarà fins als 70,94 euros per MW/h.