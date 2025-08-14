Precio de la luz hoy, viernes 15 de agosto, por horas: Cuándo es más cara y más barata

El precio medio de la luz para este viernes, 15 de agosto de 2025, es de 69,27 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media del jueves, hablamos de una bajada muy destacable, de 27,43 euros. Recordemos que, en la jornada del 14 de agosto, el precio medio de la electricidad se situaba en los 96,70 euros por MW/h.

Esta buena noticia también viene claramente reflejada en los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Es cierto que, en la franja más cara del viernes, el precio del MW/h superará con creces los 144 euros. Pero también es verdad que, en el tramo más económico del día, el MW/h pasará a tener un coste de 0 euros por primera vez en muchos días.

Precio de la luz hoy, viernes 15 de agosto de 2025, hora a hora

Al ser festivo, este viernes se repite un poco lo que ocurre con frecuencia los sábados y los domingos. Durante la madrugada y la noche la electricidad se pagará bastante cara, pero la cosa cambia durante el día. A lo largo de una amplia franja central, los precios de la luz se mantendrá en niveles muy asequibles, algo que los consumidores celebrarán.

Así, de 12:00 a 13:00 el MW/h costará tan solo 0,08 euros, aunque seguirá bajando. Entre las 13:00 y las 15:00 encontraremos el precio más barato de todo el viernes: 0 euros por MW/h. Por último, de 15:00 a 16:00, el MW/h pasará a tener un coste de 1,72 euros.

11:00 - 12:00: 3 €/MWh.

12:00 - 13:00: 0,08 €/MWh.

13:00 - 15:00: 0 €/MWh.

15:00 - 16:00: 1,72 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el viernes?

Si te preocupan los precios más caros, vigila tu consumo durante la madrugada, sobre todo si tienes aire acondicionado. Entre las 00:00 y las 07:00 el MW/h tendrá un precio que oscilará entre los 91 y los 119 euros. De 07:00 a 08:00, en cambio, el MW/h pasará a tener un precio de 98,5 euros.

00:00 - 01:00: 119,07 €/MWh.

21:00 - 22:00: 144,75 €/MWh.

22:00 - 23:00: 142 €/MWh.

23:00 - 00:00: 117,63 €/MWh.

Por la noche, de 21:00 a 22:00 tendremos el precio más alto de toda la jornada: 144,75 euros por MW/h. Entre las 22:00 y las 23:00 el precio bajará un poco, hasta situarse en los 142 euros por MW/h. Finalmente, de 23:00 a 00:00, el coste total del MW/h será de 117,63 euros.