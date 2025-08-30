Precio de la luz hoy, domingo 31 de agosto, por horas: Cuándo es más cara y más barata

El precio medio de la luz para este domingo, 31 de agosto de 2025, es en 37,30 euros por megavatio hora (MW/h). En comparación con el promedio del sábado, supone una nueva bajada, esta vez de 15,31 euros. El pasado 30 de agosto la tarifa media se situaba en 52,61 euros por MW/h.

Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), hay contrastes muy marcados entre los tramos horarios de la jornada de hoy. En la franja más cara del domingo, el MW/h superará los 81 euros. No obstante, en la franja más barata de la jornada, el precio llegará incluso a terreno negativo.

Precio de la luz hoy, domingo 31 de agosto de 2025, hora a hora

Será la madrugada, como en días anteriores, la que volverá a tener los precios más altos del día. A partir de media mañana, las tarifas aflojarán y el mínimo diario se alcanzará por la tarde. Conviene aprovechar ese tramo si se quiere ahorrar al máximo en la factura de la luz, porque por la noche el recibo volverá a encarecerse.

Entre las 11:00 y las 12:00 el precio del MW/h entrará en negativo, concretamente en -0,01 euros. Seguirá bajando en las horas posteriores, hasta situarse en -0,95 euros de 13:00 a 14:00. Entre las 16:00 y las 17:00 llegará al precio más barato del día, -0,98 euros. No obstante, de 19:00 a 20:00 el MW/h volverá a subir un poco, situándose en los 3,52 euros.

13:00 - 14:00: -0,95 €/MWh

14:00 - 15:00: -0,6 €/MWh

15:00 - 16:00: -0,62 €/MWh

16:00 - 17:00: -0,98 €/MWh

¿Y cuándo será más cara la luz el domingo?

Un detalle llamativo de la jornada es que los picos más altos se concentrarán de madrugada. Especialmente durante las primeras horas. Sin embargo, las tarifas, aunque subirán durante la noche, no serán tan elevadas como en jornadas anteriores.

00:00 - 01:00: 81,06 €/MWh

01:00 - 02:00: 75,4 €/MWh

07:00 - 08:00: 75,4 €/MWh

21:00 - 22:00: 73,88 €/MWh

El máximo diario se registrará de 00:00 a 01:00, cuando el MW/h alcanzará los 81,06 euros. Entre las 01:00 y las 03:00 oscilará entre 70 y 75 euros, y volverá a situarse entre los más elevados de 07:00 a 08:00, cuando llegará a 75,4 euros.