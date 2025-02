Preu de la llum avui, diumenge 23 de febrer, per hores

Per a aquest últim dia de la setmana els preus de la llum no variaran massa respecte als preus del dissabte. El preu mitjà de l'electricitat aquest diumenge 23 de febrer és de 65,81 euros per megawatt hora (MW/h). És a dir, poc més de 5 euros inferior al cost de la jornada anterior.

I és que cal tenir en compte que el preu mitjà de la llum d'aquest dissabte ha estat de 70,84 euros per megawatt hora (MW/h). Així ho indiquen les dades diàries que proporciona l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Per tant, hi ha hagut un descens, sí, però res acusat.

Preu de la llum avui, diumenge 23 de febrer de 2025, hora a hora

Si ens fixem en els preus més al detall, veiem més dades interessants. Per exemple, els costos de la llum durant aquest diumenge tindran grans diferències entre franges horàries. Mentre que les hores del migdia seran molt barates, les de la nit es dispararan els preus.

L'hora més barata de tot el dia serà entre les 15:00 i les 16:00, amb un preu que no passarà ni dels 4 euros. Un total de 3,52 euros per MW/h. Una altra de les hores més barates serà entre les 12:00 i les 13:00, amb un cost de 5,93 €/MWh.

12:00 - 13:00: 5,93 €/MWh.

13:00 - 14:00: 10,95 €/MWh.

14:00 - 15:00: 10,95 €/MWh.

15:00 - 16:00: 3,52 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dissabte?

I com els preus barats, també hem de tenir molt en compte els més cars. Com diem, en aquesta jornada es concentren en les hores de la nit, amb especial incidència en el moment del sopar per a molts. I és que entre les 20:00 i les 21:00 la llum estarà en el seu punt més alt del dia, amb un cost de 134,7 €/MWh.

18:00 - 19:00: 100,9 €/MWh.

19:00 - 20:00: 122,94 €/MWh.

20:00 - 21:00: 134,7 €/MWh.

21:00 - 22:00: 123,25 €/MWh.

L'hora anterior i l'hora just posterior, tampoc seran barates, per la qual cosa en aquest moment del dia serà millor no fer massa despesa de llum. D'aquesta manera evitarem augmentar de més la factura del mes.