Felicitat a Catalunya amb l'Euromillones: un nou milionari i 2 premiats més a Espanya

Aquest divendres 21 de febrer de 2025, el sorteig d'Euromillones ha tornat a repartir premis, deixant una gran dosi de sort a Espanya. En aquesta ocasió, el gran triomfador ha estat un jugador a Cardedeu (Barcelona), on s'ha validat el bitllet guanyador del codi especial El Millón.

Aquest premi, atorgat automàticament a un bitllet venut a Espanya, ha convertit el seu propietari en un nou milionari. El bitllet va ser adquirit a través de la web oficial de Loteries i Apostes de l'Estat (www.loteriasyapuestas.es).

Premis repartits en diferents regions

El sorteig d'aquest divendres no només ha portat un gran guanyador, sinó que també ha deixat altres afortunats en diferents parts d'Espanya i Europa. Al continent, tres encertants de segona categoria (5 encerts + 1 estrella) han aconseguit un premi important.

A Espanya, dos jugadors han aconseguit encertar la tercera categoria (5 encerts sense estrelles), emportant-se un premi de gairebé 15.000 euros cadascun. Aquests bitllets van ser validats a Palos de la Frontera (Huelva) i a Los Cristianos (Santa Cruz de Tenerife). Encara que la quantitat no els converteix en milionaris, sens dubte suposa una injecció econòmica important per als agraciats.

El pot segueix creixent: 39 milions en joc dimarts

Malgrat els premis repartits, aquesta vegada no hi ha hagut cap encertant de primera categoria (5 números i 2 estrelles). Això significa que el pot segueix acumulant-se, cosa que augmenta l'expectació per al pròxim sorteig.

Dimarts vinent, el pot ascendeix a 39 milions d'euros, una xifra molt atractiva per als jugadors que somien amb canviar les seves vides de la nit al dia. Si un únic encertant aconsegueix emportar-se el premi, se sumaria a la llista dels majors guanyadors d'Euromillones aquest any.

Resultats de l'Euromillones: comprova el teu bitllet

Per a aquells que encara no han revisat el seu bitllet, la combinació guanyadora d'aquest sorteig ha estat la següent: 1, 3, 11, 20 i 43, acompanyada per les estrelles 02 i 11. D'altra banda, el codi d'El Millón, que ha fet milionari un jugador a Barcelona, ha estat el LNX06056.

Els jugadors poden comprovar els seus bitllets a través dels punts de venda autoritzats o a la pàgina web oficial de Loteries i Apostes de l'Estat, on a més podran consultar la quantia exacta dels premis en funció de la categoria.