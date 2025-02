Santoral d'avui, divendres 28 de febrer de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda en especial un sant fundador de nombrosos monestirs.

Qui va ser Sant Romà abat, el Sant més important del divendres, 28 de febrer?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest divendres a Sant Romà abat que va néixer a la regió d'Izernore, França, l'any 390.

Als 35 anys va viatjar al massís del Jura a França amb la seva Bíblia i el seu sarró per iniciar una vida eremita. Tot el seu equipatge el formaven unes eines, un manuscrit de les Vides dels Pares del Desert, i algunes grapades de llavors.

El seu primer refugi el va trobar en un pi enorme, les branques espesses del qual li recordaven la palmera que havia acollit el primer ermità egipci. A la seva ombra va començar a resar, a llegir, a plantar les seves llegums i a viure per a Déu en el silenci i en l'oblit.

Ordenat sacerdot per Sant Hilari d'Arle, l'any 444, es va convertir en el líder d'una comunitat de monjos, entre els quals es trobava Sant Eugendi.

Fins a la muntanya també va acudir el seu germà Lupicino i tots dos van fundar diversos monestirs. Un d'ells va ser la pròpia abadia de Condat. Per a les dones van construir-ne un altre on avui hi ha el poble de Saint-Roman-de-la-Roche.

De caràcter dòcil i tolerant, la tradició recorda Romà pel miracle de sanació a dos pobres leprosos.

Després d'una intensa vida de pregària i privacions, Sant Romà va morir l'any 463.

Romà és un nom masculí d'origen llatí que significa 'guerrer romà que va aconseguir un honor alt'. Aquest dia a Espanya uns 13.292 homes podrien celebrar el seu sant en honor a Sant Romà abat.

Santa Cira i Santa Marana

Santa Cira i Santa Marana van ser dues religioses d'origen sirià que van viure al segle V. Vivien en un lloc estret i tancat sense sostre i rebien l'aliment necessari per una finestra i guardaven sempre silenci. Una sola vegada van sortir de la seva cel·la i ho van fer per peregrinar als llocs sants, i visitar l'església de Santa Tecla.

Beat Timoteu Trojanowski

El beat Timoteu Trojanowski va ser un religiós nascut a Polònia que va viure al segle XX. Va pertànyer a l'Orde dels Germans Menors Conventuals. Durant l'ocupació militar de la seva pàtria en temps de guerra va morir després de confessar la seva fe en Crist.

Altres Sants: el Santoral complet del divendres 28 de febrer

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: