Preu de la llum avui, dissabte 22 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 22 de febrer de 2025, és de 70,84 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'una pujada de 22,85 euros. I tot això perquè, en la jornada del 21 de febrer, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 47,99 euros per MW/h.

Des de llavors, parlem d'una situació força cridanera, perquè en els dies festius els preus solen baixar. En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), però, s'observa clarament aquesta pujada. En la franja més cara de tot el dissabte el preu del MW/h es dispararà per sobre dels 130 euros per MW/h.

Preu de la llum avui, dissabte 22 de febrer de 2025, hora a hora

Malgrat tot, podem trobar algunes franges amb tarifes una mica més assequibles. La primera, per desgràcia, la tindrem de matinada, quan la major part dels consumidors dormen. La segona sí que és una mica més aprofitable, ja que la trobarem a la tarda.

Així, de 13:00 a 14:00 el MW/h costarà 43,2 euros, encara que de 14:00 a 15:00 la tarifa baixarà fins als 39,94 euros. En la següent franja, de 15:00 a 16:00, trobem el preu de la llum més barat del dissabte: 39,68 euros per MW/h. Finalment, entre les 16:00 i les 17:00, el cost del MW/h ja pujarà a 43,2 euros.

13:00 - 14:00: 43,2 €/MWh.

14:00 - 15:00: 39,94 €/MWh.

15:00 - 16:00: 39,68 €/MWh.

16:00 - 17:00: 43,2 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dissabte?

En les primeres hores del dia la llum ja pujarà força de preu. De 07:00 a 08:00 el MW/h costarà 70,83 euros, encara que de 08:00 a 09:00 el preu ja pujarà a 73,33 euros per MW/h. En canvi, de 09:00 a 10:00 tornarà a baixar fins als 72,86 euros per MW/h.

18:00 - 19:00: 122,94 €/MWh.

19:00 - 20:00: 130,72 €/MWh.

20:00 - 21:00: 121,47 €/MWh.

21:00 - 22:00: 110,79 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 18:00 a 19:00, el preu del MW/h se situarà en els 122,94 euros. Però la tarifa més cara de tot el dissabte la trobem de 19:00 a 20:00, quan el preu del MW/h serà de 130,72 euros. Finalment, de 20:00 a 21:00 el MW/h començarà a baixar una mica de preu, fins als 121,47 euros.