Preu de la llum avui, dissabte 1 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 1 de febrer de 2025, és de 95,26 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dijous, parlem d'una petita baixada, de tan sols 1,07 euros. I tot perquè, en la jornada del 31 de gener, la tarifa mitjana de la llum era de 96,33 euros per MW/h.

Si analitzem les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) veurem alguns detalls cridaners. I és que, aquest dissabte, la diferència entre les hores més cara i les més barates serà molt important. Per exemple, en la franja més cara del dissabte el preu del MW/h es dispararà per sobre dels 162 euros.

Preu de la llum avui, dissabte 1 de febrer de 2025, hora a hora

El canvi més significatiu el tindrem en les franges més econòmiques, perquè el MW/h tindrà un preu proper als 5 euros. A més, aquesta franja econòmica la trobarem a la tarda, cosa que significa que es podrà aprofitar força. En definitiva, un petit respir per als consumidors, que podran escollir alguns trams de llum més econòmics.

Així, de 12:00 a 13:00 el MW/h tindrà un cost de 5,3 euros, encara que de 13:00 a 14:00 el preu baixarà a 5,2 euros. Entre les 14:00 i les 15:00 trobem el preu més barat de tot el dia: 5,02 euros per MW/h. Finalment, en la següent franja, de 15:00 a 16:00, el MW/h tornarà a tenir un preu de 5,2 euros.

12:00 - 13:00: 5,3 €/MWh.

13:00 - 14:00: 5,2 €/MWh.

14:00 - 15:00: 5,02 €/MWh.

15:00 - 16:00: 5,2 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dissabte?

Pel que fa a les hores més cares, la veritat és que la matinada tindrà tarifes força altes. De 00.00 a 08:00 els preus oscil·laran entre els 100 i els 137 euros per MW/h. De 08:00 a 09:00, de fet, la tarifa se situarà en els 115,28 euros per MW/h.

18:00 - 19:00: 140,34 €/MWh.

19:00 - 20:00: 162,98 €/MWh.

20:00 - 21:00: 156,6 €/MWh.

21:00 - 22:00: 145,24 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 20:00 trobem un preu de 162,98 euros, sent el més car del dissabte. Entre les 20:00 i les 21:00 el MW/h tindrà un cost de 156,6 euros. Finalment, de 21:00 a 22:00 el preu del MW/h serà de 145,24 euros.