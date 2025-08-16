Precio de la luz hoy, domingo 17 de agosto, por horas: Cuándo es más cara y más barata

El precio medio de la luz para este domingo, 17 de agosto de 2025, es de 68,70 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media del sábado, hablamos de una pequeña bajada de 1,40 euros. Recordemos que, en la jornada del 16 de agosto, el precio medio de la luz se situaba en los 70,10 euros por MW/h.

Es más que evidente que continuamos con una gran demanda eléctrica y eso se nota, en parte, por la mínima diferencia entre los precios. Según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), en la franja más cara del día el MW/h superará los 131 euros. Pero lo más sorprendente es que en la franja más barata bajaremos hasta los 0,65 euros por MW/h.

Precio de la luz hoy, domingo 17 de agosto de 2025, hora a hora

Durante toda la madrugada los precios se mantendrán en valores bastante elevados, superando los 100 euros por MW/h. Afortunadamente, durante el día, encontraremos una amplia franja en la que los precios bajarán drásticamente. Hablamos de tarifas muy económicas, por tanto, más asequibles que en otros tramos.

Así, de 10:00 a 11:00 el precio del MW/h se situará en los 9,70 euros. Entre las 11:00 y las 16:00 encontraremos el precio más barato de toda la jornada: 0,65 euros por MW/h. Finalmente, de 16:00 a 17:00 el MW/h pasará a tener un precio de 5,13 euros.

10:00 - 11:00: 9,7 €/MWh.

11:00 - 16:00: 0,65 €/MWh .

. 16:00 - 17:00: 5,13 €/MWh.

17:00 - 18:00: 16,72 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el domingo?

En cuanto a las tarifas más altas, la madrugada será, como ya hemos mencionado, bastante cara para consumir luz. Entre las 00:00 y las 07:00 los precios del MW/h oscilarán entre los 104 y los 119 euros. De 08:00 a 09:00 el precio del MW/h quedará fijado en los 101,12 euros, aunque a partir de ahí bajará hasta bien entrada la tarde.

00:00 - 01:00: 118,58 €/MWh.

21:00 - 22:00: 124,65 €/MWh.

22:00 - 23:00: 131,25 €/MWh .

. 23:00 - 00:00: 117,67 €/MWh.

Por la noche, de 22:00 a 23:00 tendremos el precio más alto del día: 131,25 euros por MW/h. Entre las 21:00 y las 22:00 la tarifa bajará hasta los 124,65 euros por MW/h. Por último, de 23:00 a 00:00 el MW/h pasará a tener un coste de 117,67 euros.