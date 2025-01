Preu de la llum avui, diumenge 12 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge, 12 de gener de 2025, és de 73,72 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del dissabte, parlem d'una baixada, de 22,16 euros. Recordem que en la jornada de l'11 de gener, el preu mitjà de la llum se situava en els 95,88 euros per MW/h.

Sigui com sigui, es tracta d'una bona notícia per als usuaris, ja que aquests últims dies han pagat tarifes força altes. En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) també es pot observar aquest canvi. En la franja més cara, el preu del MW/h no s'allunyarà gaire dels 125 euros.

Preu de la llum avui, diumenge 12 de gener de 2025, hora a hora

A més de la baixada de la tarifa mitjana, una altra gran novetat d'aquest diumenge és que la franja amb la llum més barata no superarà els 3 euros. En aquest diumenge, les tarifes de llum més econòmiques se centraran pel migdia i a la tarda. A més, tal com hem dit anteriorment, la franja més barata de tot el dia el MW/h serà de 2,4 euros.

Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MW/h serà de 3,6 euros, encara que baixarà a 3,52 euros de 13:00 a 14:00. Entre les 14:00 i les 15:00 també tindrem un preu de 3,52 euros per MW/h, encara que no serà el més barat del dia. La tarifa més econòmica la trobem de 15:00 a 16:00, quan el MW/h costarà 2,4 euros.

12:00 - 13:00: 3,6 €/MWh.

13:00 - 14:00: 3,52 €/MWh.

14:00 - 15:00: 3,52 €/MWh.

15:00 - 16:00: 2,4 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el diumenge?

Pel que fa a les tarifes més cares, el cert és que els preus no baixaran dels 100 euros durant la tarda i la nit de diumenge. En concret, de 19:00 a 20:00 el preu de la llum serà de 126,8 euros per MW/h, sent la franja més cara de la jornada. De 20:00 a 21:00 el MW/h costarà 124 euros, encara que de 21:00 a 22:00 baixarà fins als 123,67 euros.

19:00 - 20:00: 126,8 €/MWh .

. 20:00 - 21:00: 124 €/MWh.

21:00 - 22:00: 123,67 €/MWh.

22:00 - 23:00: 116,73 €/MWh.

La tarifa de la llum a Espanya reflecteix els reptes d'un mercat energètic en constant canvi. Influenciat tant per factors internacionals com per decisions polítiques. No obstant això, aquest diumenge, les tarifes més econòmiques donaran un respir als consumidors.