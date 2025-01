Preu de la llum avui, dissabte 11 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 11 de gener de 2025, és de 95,88 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'una baixada destacable, de 15,64 euros. Recordem que, en la jornada del 10 de gener, el preu mitjà de la llum se situava en els 111,52 euros per MW/h.

En definitiva, una gran notícia per als consumidors, que aquests últims dies han pagat tarifes força altes. En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) també es pot observar aquest canvi. En la franja més cara, el preu del MW/h no s'allunyarà gaire dels 123 euros.

Preu de la llum avui, dissabte 11 de gener de 2025, hora a hora

A més de la baixada de la tarifa mitjana, una altra novetat d'aquest dissabte és que la franja amb la llum més barata no la tindrem de matinada. En aquest dissabte, les tarifes de llum més econòmiques se centraran a la tarda. A més, en la franja més barata de tot el dia el MW/h tindrà un preu molt proper als 60 euros.

Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MW/h serà de 78,78 euros, encara que baixarà a 70 euros de 13:00 a 14:00. Entre les 14:00 i les 15:00 tindrem un preu de 64,75 euros per MW/h, encara que no serà el més barat del dia. La tarifa més econòmica la trobem de 15:00 a 16:00, quan el MW/h costarà 60,3 euros.

12:00 - 13:00: 78,78 €/MWh

13:00 - 14:00: 70 €/MWh

14:00 - 15:00: 64,75 €/MWh

15:00 - 16:00: 60,3 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dissabte?

Pel que fa a les tarifes més cares, el cert és que els preus es moderaran força durant tota la matinada del dissabte. En concret, de 00:00 a 09:00 els preus oscil·laran entre els 79 i els 112 euros per MW/h. De 09:00 a 10:00 el MW/h costarà 105,53 euros, encara que de 10:00 a 11:00 pujarà fins als 109,71 euros.

18:00 - 19:00: 118,87 €/MWh

19:00 - 20:00: 123,55 €/MWh

20:00 - 21:00: 119,95 €/MWh

21:00 - 22:00: 116,2 €/MWh

A la nit, de 18:00 a 19:00 el megawatt hora (MW/h) tindrà un preu de 118,87 euros per MW/h. De 19:00 a 20:00 trobem el preu més car de tota la jornada: 123,55 euros per megawatt hora (MW/h). Finalment, de 20:00 a 21:00 el MW/h costarà 119,95 euros.