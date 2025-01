El nom per a nena que porten 3.463 persones a Espanya i s'associa amb la protecció

En algunes ocasions, el nom d'una persona pot evocar una imatge de senzillesa, proximitat o d'un caràcter fort i protector. Sovint, aquests noms tenen una connexió directa amb la vida rural, el camp i les tradicions d'antany. Al llarg del temps, alguns noms han estat lligats a valors com la fe i la bondat, creant un vincle amb aquells que els porten.

Avui parlem d'un nom que té una notable càrrega cultural i també històrica, relacionat amb figures que van jugar un paper essencial en la vida de la comunitat. D'origen profundament cristià, té un marcat vincle amb l'espiritualitat i una profunda connexió amb la natura.

Origen i significat de Pastora

Aquest nom té la seva arrel en el llatí, provinent de la paraula "pastor", que significa "el que cuida el ramat". A més d'associar-se amb la protecció i la guia, el terme reflecteix la imatge d'algú que actua com a líder i cuidador.

En el context religiós, es vincula amb la figura del "bon pastor", una metàfora usada en els evangelis per descriure Crist com qui guia els seus fidels amb amor i dedicació. Aquesta idea de lideratge i dedicació als altres és fonamental en el significat del nom.

Al llarg dels segles, el nom Pastora ha estat utilitzat en diferents regions, especialment en contextos rurals, on la relació amb la natura i els animals és essencial. És un nom que evoca la imatge d'algú proper, humil i treballador, amb una forta connexió amb els valors tradicionals de la vida camperola.

Distribució del nom

Quant a la seva distribució, aquest nom té una presència significativa en diverses regions d'Espanya, destacant especialment a Sevilla, Huelva, Ourense i Pontevedra. Encara que és menys comú en altres àrees del país, continua sent un nom que es manté viu en moltes llars.

Segons les dades de l'INE, actualment existeixen 3.463 dones amb aquest nom a Espanya, amb una edat mitjana de 57 anys. Això suggereix que, encara que no és un dels noms més populars entre les noves generacions, continua sent un nom apreciat per aquelles famílies que busquen mantenir vives les tradicions.