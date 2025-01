El cognom català que només existeix en dues comunitats i només porten 980 persones

Algunes famílies tenen noms que guarden segles de tradició, a vegades, aquests noms reflecteixen un lloc, un ofici o fins i tot una característica especial. Aquest cognom en particular porta amb si un fort vincle amb la terra d'on prové. La seva història és breu però interessant, i està clarament arrelada en una regió específica.

Encara que no és comú trobar-lo fora de la seva zona d'origen, continua sent un element identificatiu per a aquells que el porten. La seva presència està limitada a llocs concrets, cosa que el converteix en un cognom amb un toc especial i únic.

Origen i significat del cognom Rofes

El cognom Rofes té arrels catalanes, sent originari de Catalunya, i el seu significat podria estar relacionat amb un nom propi o amb un terme antic lligat a les tradicions locals. A l'edat mitjana, els cognoms catalans sovint es formaven a partir de noms propis, sobrenoms o llocs geogràfics propers. És possible que aquest cognom hagi sorgit com una forma d'identificar una família específica dins d'una comunitat.

A més, els cognoms catalans solien tenir un fort vincle amb el territori, ja que les famílies acostumaven a mantenir la seva residència en una mateixa zona durant diverses generacions. Això va ajudar a consolidar la identitat i la història del cognom dins de Catalunya. Encara que no està entre els cognoms més comuns, la seva raresa el fa encara més especial i l'identifica com un cognom autènticament català.

Distribució i presència del cognom

Quant a la seva distribució, el cognom Rofes se centra principalment a la regió de Catalunya, on té el seu origen, i en menor mesura a la Comunitat de Madrid. Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), hi ha 503 persones que el porten com a primer cognom i 477 com a segon cognom, cosa que reflecteix la seva baixa popularitat al país.

La presència a Madrid probablement es deu a la migració, ja que moltes famílies d'origen català es van traslladar a aquesta regió a la recerca de noves oportunitats. Encara que fora de Catalunya el seu ús és més limitat, aquells que el porten fora de la seva terra natal mantenen un vincle amb les seves arrels.