Preu de la llum avui, dilluns 8 de setembre, per hores: Quan és més cara i més barata?
Consulta totes les tarifes de la llum d'aquest dilluns, 8 de setembre de 2025, i aprofita els trams econòmics
El preu mitjà de la llum per a aquest dilluns, 8 de setembre de 2025, és de 76,37 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de diumenge, parlem d'una pujada notable de 44,53 euros. Recordem que, en la jornada del 7 de setembre, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 31,84 euros per MWh.
Aquest clar canvi de tendència també es pot apreciar en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara del dia, el preu del MWh se situarà per sobre dels 108 euros. A més, lluny quedaran els preus de 0 euros en les franges barates, ja que el cost no baixarà en cap moment dels 27 euros.
Preu de la llum avui, dilluns 8 de setembre de 2025, hora a hora
La matinada i, especialment, les primeres hores del dia tornaran a ser força cares per consumir llum. La tarda serà, de fet, l'única franja en què els consumidors disposaran de tarifes una mica més assequibles. Tot i que no duraran gaire, perquè a mesura que passin les hores els preus tornaran a pujar amb força.
Així, de 13:00 a 14:00 el preu del MWh se situarà en els 38,56 euros, tot i que baixarà una mica més. Entre les 14:00 i les 15:00 i de 16:00 a 17:00 tindrem un preu una mica més econòmic: 27,2 euros per MWh. Finalment, de 15:00 a 16:00 el MWh passarà a costar 27,08 euros, sent la tarifa més barata del dia.
- 13:00 - 14:00: 38,56 €/MWh.
- 14:00 - 15:00: 27,2 €/MWh.
- 15:00 - 16:00: 27,08 €/MWh.
- 16:00 - 17:00: 27,2 €/MWh.
I quan serà més cara la llum dilluns?
Entre les 00:00 i les 07:00 la llum es pagarà força cara, amb preus d'entre 80 i 104 euros per MWh. De 07:00 a 08:00 el MWh passarà a costar un total de 104,45 euros, tot i que no serà el preu més alt de dilluns. Aquest el tindrem en la següent franja, de 08:00 a 09:00, quan el MWh tindrà un preu fix de 108,36 euros.
- 00:00 - 01:00: 104,5 €/MWh.
- 07:00 - 08:00: 104,45 €/MWh.
- 08:00 - 09:00: 108,36 €/MWh.
- 20:00 - 21:00: 98,21 €/MWh.
A la nit, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh serà de 98,21 euros, i a partir d'aquí anirà baixant. De 21:00 a 22:00 el MWh ja passarà a costar uns 95,26 euros. Finalment, de 22:00 a 23:00 el MWh costarà 90,51 euros, i de 23:00 a 00:00 el preu serà de 73,08 euros.
