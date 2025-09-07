Precio de la luz hoy, lunes 8 de septiembre, por horas

El precio medio de la luz para este lunes, 8 de septiembre de 2025, es de 76,37 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con el precio medio del domingo, hablamos de una notable subida de 44,53 euros. Recordemos que, en la jornada del 7 de septiembre, la tarifa media de la luz se situaba en los 31,84 euros por MW/h.

Este claro cambio de tendencia también se puede apreciar en los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). En la franja más cara del día, el precio del MW/h se situará por encima de los 108 euros. Además, lejos quedarán los precios de 0 euros en las franjas baratas, ya que el coste no bajará en ningún momento de los 27 euros.

Precio de la luz hoy, lunes 8 de septiembre de 2025, hora a hora

La madrugada y, especialmente, las primeras horas del día volverán a ser bastante caras para consumir luz. La tarde será, de hecho, la única franja en la que los consumidores dispondrán de tarifas algo más asequibles. Aunque no durarán mucho, porque a medida que pasen las horas los precios volverán a subir con ganas.

Así, de 13:00 a 14:00 el precio del MW/h se situará en los 38,56 euros, aunque bajará un poco más. Entre las 14:00 y las 15:00 y de 16:00 a 17:00 tendremos un precio algo más económico: 27,2 euros por MW/h. Finalmente, de 15:00 a 16:00 el MW/h pasará a costar 27,08 euros, siendo la tarifa más barata del día.

13:00 - 14:00: 38,56 €/MWh.

14:00 - 15:00: 27,2 €/MWh.

15:00 - 16:00: 27,08 €/MWh.

16:00 - 17:00: 27,2 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el lunes?

Entre las 00:00 y las 07:00 la luz se pagará bastante cara, con precios de entre 80 y 104 euros por MW/h. De 07:00 a 08:00 el MW/h pasará a costar un total de 104,45 euros, aunque no será el precio más alto del lunes. Este lo tendremos en la siguiente franja, de 08.00 a 09:00, cuando el MW/h tendrá un precio fijo de 108,36 euros.

00:00 - 01:00: 104,5 €/MWh.

07:00 - 08:00: 104,45 €/MWh.

08:00 - 09:00: 108,36 €/MWh.

20:00 - 21:00: 98,21 €/MWh.

Por la noche, de 20:00 a 21:00 el precio del MW/h será de 98,21 euros, y a partir de ahí irá bajando. De 21:00 a 22:00 el MW/h ya pasará a costar unos 95,26 euros. Por último, de 22:00 a 23:00 el MW/h costará 90,51 euros, y de 23:00 a 00:00 el precio será de 73,08 euros.