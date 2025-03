Preu de la llum avui, dissabte 8 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 8 de març de 2025, és de 15,22 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'una gran baixada, de X euros. Recordem que, en la jornada del 7 de març, la tarifa mitjana de llum se situava en els 49,07 euros per MW/h.

Una gran diferència, que també es reflecteix en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara de tot el dissabte, el MW/h tindrà un preu inferior als 44 euros. Però és que, en la seva franja més barata, el MW/h s'aproparà als 0 euros per primera vegada en molts dies.

Preu de la llum avui, dissabte 8 de març de 2025, hora a hora

Les bones condicions meteorològiques estan darrere de gran part d'aquesta baixada en el preu de la llum. Si ens fixem en les tarifes en cadascuna de les hores del dissabte, podem veure que durant gran part del dia tindrem preus baixos. Tan sols en els últims trams del dia el preu de la llum començarà a pujar una mica.

Així, de 13:00 a 14:00 el MW/h costarà 1 euro, si bé de 14:00 a 15:00 el preu serà de 0,07 euros per MW/h. Entre les 15:00 i les 16:00 trobem el preu més barat de tot el dissabte: 0,02 euros per MWh. Per últim, de 16:00 a 17:00 el MW/h tindrà un cost de 0,65 euros.

13:00 - 14:00: 1 €/MWh.

14:00 - 15:00: 0,07 €/MWh.

15:00 - 16:00: 0,02 €/MWh.

16:00 - 17:00: 0,65 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dissabte?

Sobre les tarifes més cares, aquestes es concentraran sobretot a la tarda i durant la nit del dissabte. De fet, durant la matinada tindrem tarifes relativament barates, amb mínims de fins a 5 euros per MW/h. Això sí, de 00:00 a 01:00 el MW/h tindrà un cost de 29 euros.

19:00 - 20:00: 43,38 €/MWh.

20:00 - 21:00: 41,23 €/MWh.

21:00 - 22:00: 40,65 €/MWh.

22:00 - 23:00: 40 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 20:00 trobarem el preu més alt de la jornada: 43,38 euros per MW/h. Entre les 20:00 i les 21:00 el preu baixarà una mica, fins als 41,23 euros per MW/h. Finalment, de 21:00 a 22:00 el MW/h costarà 40,65 euros, i de 22:00 a 23:00 el preu serà de 40 euros per MW/h.