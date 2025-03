Adeu Tradicionarius: la nova i popular pastisseria que obrirà molt aviat a Girona

Girona està a punt de rebre un nou i saborós local en el seu panorama gastronòmic. Una pastisseria, que ha captivat Barcelona amb els seus pastissos de formatge artesans, obrirà un nou establiment a la capital gironina. Aquest projecte se suma a l'èxit aclaparador de la marca, que s'ha convertit en un referent de la rebosteria a la ciutat comtal.

Encara que no s'ha confirmat la data exacta d'obertura, ja es pot veure el cartell de “pròxima obertura” a la Rambla de la Llibertat. Es tracta de la pastisseria Jon Cake, la qual s'ubicarà en una zona de gran trànsit així que tot apunta que tindrà una inauguració prometedora.

L'expansió de Jon Cake a Girona

Jon Cake va començar la seva trajectòria l'any 2020, en ple confinament, de la mà del fundador Jon García, un xef autodidacta amb una formació en alta gastronomia. La seva especialitat són els pastissos de formatge, un producte que s'ha fet molt popular entre els seus seguidors. Les versions van des de les clàssiques fins a aquelles més innovadores, com les que incorporen formatge brie o xocolata.

L'èxit de Jon Cake a Barcelona va ser immediat, convertint-se en un punt de referència al barri del Born. Diàriament, es venen més de 150 pastissos, molts dels quals s'esgoten en menys de cinc hores. La combinació d'aliments de qualitat i el boca-orella a les xarxes socials han consolidat la seva popularitat, generant una gran expectació per la seva expansió.

El compromís amb la qualitat i la innovació

La recepta de l'èxit de Jon Cake rau en la qualitat dels seus pastissos i l'esforç per oferir una experiència única als seus clients. Jon García, qui és també el creador darrere de la marca, ha aconseguit fusionar les seves passions per la cuina i els aliments de qualitat.

En una passada entrevista realitzada per Betevé, García va comentar: "Està constantment ple de cues de gent esperant, és aclaparador i impactant alhora. Un producte bo i ben fet pot perdurar en el temps".

Pel que fa a l'expansió a Girona, la marca ha destacat la ubicació de la nova botiga com una de les claus del seu èxit. La Rambla de la Llibertat és un dels llocs més transitats de la ciutat, la qual cosa atraurà tant turistes com locals. El fet que Girona hagi estat seleccionada a causa del seu gran creixement en el sector gastronòmic demostra l'interès de la marca per estar en llocs d'alt impacte.

Amb l'arribada de Jon Cake a Girona, els amants dels pastissos podran gaudir d'una experiència d'alta qualitat que ja ha conquerit milers de barcelonins. Encara que la data d'obertura continua sent un misteri, s'espera que el local es converteixi ràpidament en un nou referent a la ciutat.