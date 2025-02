Preu de la llum avui, dissabte 8 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 8 de febrer de 2025, és de 105,10 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'una baixada de 12,77 euros. Recordem que, en la jornada del 7 de febrer, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 117,87 euros per MW/h.

Si ens fixem en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), podem apreciar alguns detalls curiosos. Per exemple, en la seva franja més cara, el preu del MW/h tornarà a disparar-se per sobre dels 160 euros. Ara bé, en la franja més barata del dissabte el MW/h sí que baixarà de preu de forma considerable.

Preu de la llum avui, dissabte 8 de febrer de 2025, hora a hora

El millor de tot és que les tarifes més barates del dissabte es concentraran en una única franja. I, a diferència del que ha passat en jornades anteriors, aquesta franja la trobarem a la tarda, no durant la matinada. És a dir, una bona notícia per als consumidors, que podran aprofitar preus una mica més econòmics a les seves llars.

Així, de 12:00 a 13:00 el MW/h tindrà un preu de 64 euros, encara que de 13:00 a 14:00 baixarà a 55 euros per MW/h. De 14:00 a 15:00 el megawatt hora (MW/h) tindrà un preu de 50 euros, si bé seguirà baixant. Finalment, la tarifa més barata del dia la trobem de 14:00 a 16:00: 45,04 euros per MW/h.

12:00 - 13:00: 64 €/MWh.

13:00 - 14:00: 55 €/MWh.

14:00 - 15:00: 50 €/MWh.

15:00 - 16:00: 45,04 €/MWh.

I quan és més cara la llum el dissabte?

Pel que fa a les tarifes més cares, el cert és que tindrem dos pics, al matí i en les últimes hores del dia. De 07:00 a 08:00 el MW/h costarà 115 euros, encara que en la següent franja el preu pujarà una mica. De 08:00 a 09:00 el MW/h costarà 119,08 euros, i a partir d'aquí les tarifes començaran a baixar.

18:00 - 19:00: 160,49 €/MWh.

19:00 - 20:00: 166,9 €/MWh.

20:00 - 21:00: 164,04 €/MWh.

21:00 - 22:00: 151,09 €/MWh.

A la tarda, de 18:00 a 19:00 el preu del MW/h serà de 160,49. De 19:00 a 20:00 trobem el preu més econòmic de tot el dissabte: 166,9 euros per MW/h. Finalment, de 20:00 a 21:00 el preu ja baixarà una mica, fins als 164,04 euros per MW/h.