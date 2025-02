Preu de la llum avui, divendres 7 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 7 de febrer de 2025, és de 117,87 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del dijous, parlem d'una nova baixada, de 20,73 euros. Recordem que, aquest 6 de febrer, la tarifa mitjana de llum se situava en els 138,60 euros per MW/h.

En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) no s'observa tan fàcilment aquest canvi. Ara bé, en la franja més cara de tot el divendres sí que és cert que la tarifa es quedarà molt a prop dels 164 euros per MW/h. En canvi, en la franja més barata del dia el preu del MW/h se situarà per sobre dels 87 euros.

Preu de la llum avui, divendres 7 de febrer de 2025, hora a hora

Tindrem, una jornada més, fins a dos trams amb tarifes una mica més econòmiques. El primer tram tornarà a donar-se de matinada, per la qual cosa no es podrà aprofitar massa. El segon, això sí, el tindrem a la tarda, que és quan els consumidors més necessiten augmentar la seva despesa de llum.

Així, de 13:00 a 14:00 el preu del MW/h serà de 90,34 euros, el mateix que de 15:00 a 16:00. Entre les 14:00 i les 15:00, en canvi, tindrem el preu més barat del divendres: 87,89 euros per MW/h. Finalment, de 16:00 a 17:00 el preu del MW/h se situarà en els 91 euros.

13:00 - 14:00: 90,34 € /MWh.

14:00 - 15:00: 87,89 € /MWh.

15:00 - 16:00: 90,34 € /MWh.

16:00 - 17:00: 91 € /MWh.

I quan serà més cara la llum el divendres?

Quant a les tarifes més cares, vigila el teu consum sobretot al matí i a la nit. De 07:00 a 08:00 el MW/h costarà 145,68 euros, encara que de 08:00 a 09:00 el preu pujarà a 164,3 euros. Aquesta última serà la tarifa més cara de tot el dia, perquè de 09:00 a 10:00 el preu baixarà a 143,28 euros per MW/h.

07:00 - 08:00: 145,68 € /MWh.

08:00 - 09:00: 164,3 € /MWh.

19:00 - 20:00: 150,93 € /MWh.

20:00 - 21:00: 145,36 € /MWh.

En la segona meitat del dia, de 18:00 a 19:00 el MW/h tindrà un cost de 141,26 euros. De 19:00 a 20:00 el preu pujarà una mica, fins als 150,93 euros per MW/h. Finalment, de 20:00 a 21:00 el preu del MW/h serà de 145,36 euros.