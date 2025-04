Preu de la llum avui, dissabte 5 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 5 d'abril de 2025, és de 24,42 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'un augment de 13,18 euros. Recordem que, en la jornada del 4 d'abril, el preu del MWh se situava en els 11,24 euros.

Malgrat aquest repunt en el preu de l'electricitat, seguim parlant de preus relativament econòmics. De fet, així ho demostren les dades diàries de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la seva franja més cara, això sí, el MWh es dispararà per sobre dels 95 euros.

Preu de la llum avui, dissabte 5 d'abril de 2025, hora a hora

Però és que, en la franja més barata del dissabte, els preus s'enfonsaran fins a nivells negatius. És una cosa que ja ha passat al llarg d'aquesta última setmana, gràcies a la bona producció energètica a la península. El que sí que crida l'atenció és que l'electricitat baixarà molt més de preu que en els dies previs.

Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MWh se situarà en els -0,3 euros, però de 13:00 a 14:00 baixarà a -1 euro. Entre les 14:00 i les 15:00 la tarifa serà de -1,01 euros per MWh. Això sí, el preu més barat de tot el dia el tindrem de 15:00 a 16:00, quan el MWh costarà -1,2 euros.

12:00 - 13:00: -0,3 €/MWh.

13:00 - 14:00: -1 €/MWh.

14:00 - 15:00: -1,01 €/MWh.

15:00 - 16:00: -1,2 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dissabte?

Durant gairebé tota la matinada els preus de la llum es mantindran en nivells relativament moderats. Entre les 07:00 i les 08:00 el preu del MWh se situarà en els 20,3 euros. De 08:00 a 09:00 el MWh costarà fins i tot més: 21,46 euros.

19:00 - 20:00: 46,49 €/MWh.

20:00 - 22:00: 95,61 €/MWh.

22:00 - 23:00: 78,99 €/MWh.

23:00 - 00:00: 68,75 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 20:00 a 22:00 tindrem el preu més alt de tot el dia: 95,61 euros per MWh. Entre les 22:00 i les 23:00 el preu del MWh se situarà en els 78,99 euros. Per últim, de 23:00 a 00:00 el preu baixarà a 68,75 euros per MWh.