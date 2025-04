Álvaro Fernández, farmacèutic: ‘El fred no refreda, el que refreden són els virus’

Amb l'arribada de l'hivern, el consell de "abriga't, que t'agafaràs un refredat" es repeteix una vegada i una altra en moltes llars. No obstant això, la ciència ha demostrat que el fred per si sol no és el responsable dels refredats. Encara que sí que juga un paper en la propagació dels virus que els causen.

Així ho explica el farmacèutic Álvaro Fernández, qui desmenteix aquest mite i detalla els veritables factors que augmenten la incidència de refredats en època hivernal. D'acord amb l'especialista, hi ha tres raons principals que expliquen per què emmalaltim més a l'hivern. La primera és una major permanència en espais tancats.

Amb el fred, tendim a passar més temps en llocs poc ventilats, cosa que afavoreix la propagació dels virus respiratoris. En aquests ambients, les persones estan més exposades a contagis en compartir l'aire amb individus infectats. Una altra de les causes és el debilitament de les defenses respiratòries.

L'expert explica què afecta el sistema immunitari

I és que les baixes temperatures poden afectar el sistema immunitari de les nostres vies respiratòries. L'aire fred i sec pot reduir l'eficàcia de les barreres naturals, com la mucositat del nas, les quals actuen com a filtre contra virus. Finalment, s'ha demostrat que virus com el de la grip i el refredat comú sobreviuen millor en ambients freds i secs.

Això els permet mantenir-se actius durant més temps i augmentar les probabilitats de contagi. Malgrat el que moltes persones creuen, el fred en si mateix no causa el refredat, sinó que crea les condicions perquè els virus es propaguin amb més facilitat.

Per això, la millor estratègia per prevenir malalties respiratòries és mantenir bons hàbits d'higiene, ventilar els espais tancats i reforçar el sistema immunitari. Tot això gràcies a una alimentació equilibrada i descans adequat. Realitzar exercici i tenir una bona higiene són altres dels factors que poden ajudar a prevenir.

Els costums de l'hivern que no eviten que t'agafis un refredat

Quant a la recomanació d'abrigar-se, Álvaro Fernández aclareix que fer-ho no evitarà un refredat. Però sí que ajudarà a mantenir el benestar general del cos i prevenir altres problemes de salut. Així que la pròxima vegada que algú et digui que et tapis per no refredar-te, pots respondre que el fred no és el culpable directe.

Encara que, de manera evident, sí que facilita que els virus en facin de les seves. Ara l'hivern ja ha acabat, per la qual cosa el farmacèutic haurà de fer un altre vídeo sobre com alleujar els símptomes de l'al·lèrgia. El malson de molts en aquesta època de l'any.