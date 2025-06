Preu de la llum avui, dissabte 28 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata?

Aquest dissabte, 28 de juny de 2025, el preu mitjà de la llum a Espanya se situa en 68,39 euros per megawatt hora (€/MWh). Si es compara el cost d’ahir amb el d’avui, hi ha hagut una notable rebaixa de 24,71 euros, ja que divendres el cost mitjà va ser de 93,10 €/MWh. Aquesta caiguda del preu de l’electricitat ofereix una excel·lent oportunitat per optimitzar el consum i estalviar en la teva pròxima factura.

Segons les dades ofertes per l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE), el preu de l’electricitat avui variarà molt al llarg de tot el dia. Malgrat que hi ha diverses franges horàries en què se superen els 100 €/MWh, també n’hi ha d’altres on el cost és de menys d’1 €/MWh.

Preu de la llum avui, dissabte 28 de juny de 2025, hora a hora

El preu de la llum més econòmic avui es donarà durant el matí i a les primeres hores de la tarda. El tram més barat del dia serà entre les 12:00 i les 14:00 hores, quan la llum costarà 0,65 €/MWh. Just el mateix preu que té també a la franja que va des de les 15:00 fins a les 16:00 hores.

Però no és l’única franja del dia que és ideal per aprofitar i concentrar el consum. Des de les 14:00 fins a les 15:00 hores, la llum tindrà un preu semblant al més barat del dia, ja que costarà 0,70 €/MWh. I una altra franja que és gairebé igual d’econòmica és la que va d’11:00 a 12:00 hores perquè l’electricitat costarà 0,83 €/MWh.

11:00 - 12:00: 0,83 €/MWh.

12:00 - 14:00: 0,65 €/MWh .

. 14:00 - 15:00: 0,70 €/MWh.

15:00 - 16:00: 0,65 €/MWh.

És fonamental aprofitar aquestes franges horàries per consumir energia quan els preus són més baixos. D’aquesta manera, evitaràs que la teva factura es dispari i maximitzaràs l’estalvi en la teva pròxima factura.

Quan serà més cara la llum aquest dissabte?

D’altra banda, la llum assolirà el seu cost més alt durant la matinada i les últimes hores del dia. El pic més car es produirà entre les 22:00 i les 23:00 hores, quan el preu arribarà als 132,65 €/MWh. Un altre període d’alta demanda i preus elevats serà de 21:00 a 22:00 hores, amb un cost de 131,33 €/MWh.

00:00 - 01:00: 112,96 €/MWh.

21:00 - 22:00: 131,33 €/MWh.

22:00 - 23:00: 132,65 €/MWh .

. 23:00 - 00:00: 115 €/MWh.

Sempre que sigui possible, és recomanable evitar aquests trams horaris amb els preus elevats, ja que incrementen considerablement la factura. Per evitar sorpreses al final del mes, convé planificar l’ús d’electrodomèstics a les hores més econòmiques.