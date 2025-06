Santoral d’avui, diumenge 29 de juny de 2025: Quin sant se celebra avui?

Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda dos grans testimonis de Jesucrist.

Qui van ser Sant Pere i Sant Pau, els sants més importants d'aquest diumenge 29 de juny?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda conjuntament Sant Pere i Sant Pau. Una celebració religiosa per a cristians catòlics i ortodoxos que coincideix amb l'aniversari de la mort dels apòstols esmentats.

Sant Pere, amic de Jesús, va ser escollit per Crist per ser "la roca" de l'Església: "Tu ets Pere i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església" (Mt 16,16). Ell va acceptar humilment la seva missió fins a la seva mort com a màrtir.

Se'l considera el primer papa, a més d'un dels deixebles més fidels de Jesús. A ell i als seus successors els va encarregar la tasca de ser el fonament visible de l'Església.

Un dels episodis més coneguts és el martiri de Sant Pere. Va ser crucificat, però ell no es considerava digne de morir de la mateixa manera que el Senyor. Per això ho va fer amb el cap cap avall.

Sant Pau, que primer va ser perseguidor de cristians, després es va convertir en apòstol dels gentils. És un model evangelitzador per a tots els catòlics. Després de trobar-se amb Jesús en el seu camí, es va lliurar sense condicions a la causa de l'Evangeli.

Els escrits de Sant Pau van adaptar el missatge de Jesús a la cultura hel·lenística imperant al món mediterrani. Els seus textos suposen una de les primeres interpretacions del missatge de Jesús. A ell se li atribueixen més de la meitat dels llibres del Nou Testament.

Pere és un nom masculí d'origen llatí i significa 'pedra'. Actualment, uns 206.765 homes a Espanya reben aquest nom.

Pau és un nom masculí d'arrel llatina que significa 'home d'humilitat'. Actualment, 225.217 homes a Espanya reben el nom de Pau.

Santa Emma de Gurk

Santa Emma de Gurk va ser una noble austríaca del segle XI, venerada per la seva pietat i obres de caritat. Després de quedar vídua, va dedicar la seva vida a ajudar els més necessitats i a l'Església. Va fundar monestirs i es va dedicar a obres benèfiques.

Beat José Gregorio Hernández

El beat José Gregorio Hernández va ser un metge, científic, professor, filantrop de vocació catòlica i franciscà seglar veneçolà nascut al segle XIX.

Altres sants: el Santoral complet del diumenge 29 de juny

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: