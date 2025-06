Preu de la llum avui, divendres 27 de juny, per hores: Quan és més cara i més barata

Aquest divendres, 27 de juny de 2025, el preu mitjà de la llum a Espanya se situa en 93,10 euros per megawatt hora (€/MWh). Aquesta xifra gairebé no mostra variació respecte al dijous, quan el cost mitjà va ser de 93,03 €/MWh. Encara que la diferència és mínima, de tan sols 0,07 euros, és important tenir en compte quins són els trams horaris amb preus més baixos i més alts per optimitzar el consum.

Segons les dades de l'Operador del Mercado Ibèric de Energia (OMIE), avui, igual que ahir, els preus es mantenen relativament alts. Tanmateix, encara existeixen franges que permeten estalviar si s'organitza adequadament el consum. Identificar aquests pics i valls és clau per no endur-se sorpreses amb la pròxima factura de la llum.

Preu de la llum avui, divendres 27 de juny de 2025, hora a hora

El preu de la llum més econòmic avui se centra en les primeres hores de la tarda. El tram més barat del dia serà entre les 15:00 i les 16:00 hores, quan la llum costarà 35 €/MWh. Durant aquesta franja, els usuaris podran aprofitar per fer activitats com posar rentadores o carregar vehicles elèctrics.

Però no és l'única franja del dia que és ideal per aprofitar i concentrar el consum. Des de les 13:00 fins a les 15:00 hores, la llum tindrà un preu semblant al més barat del dia, ja que costarà 36,95 €/MWh. I una altra franja que també és força econòmica és la que va de 16:00 a 17:00 hores, perquè l'electricitat costarà 37,20 €/MWh.

13:00 - 14:00: 36,95 €/MWh.

14:00 - 15:00: 36,95 €/MWh.

15:00 - 16:00: 35 €/MWh .

. 16:00 - 17:00: 37,20 €/MWh.

Aprofitar aquestes franges horàries és clau per concentrar el consum en els moments més barats. Així evitaràs que la factura de la llum es dispari i optimitzaràs la despesa mensual.

Quan serà més cara la llum aquest divendres?

Com ja és habitual, l'electricitat arriba al seu cost més elevat durant les primeres hores del matí i la nit. El període més car de tot el dia serà de 21:00 a 22:00 hores, quan el preu pujarà a 141,05 €/MWh. Aquest pic de preu es mantindrà també alt entre les 22:00 i 23:00 hores, amb un cost de 138,56 €/MWh.

00:00 - 01:00: 115,98 €/MWh.

20:00 - 21:00: 116,83 €/MWh.

21:00 - 22:00: 141,05 €/MWh .

. 22:00 - 23:00: 138,56 €/MWh.

És recomanable evitar aquests trams horaris de tarifes altes, ja que suposen un augment considerable en el cost de l'electricitat. Planificar l'ús d'electrodomèstics durant les hores més barates pot suposar un estalvi significatiu al llarg de tot el mes.