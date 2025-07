Santoral d’avui, dijous 3 de juliol de 2025: Quin sant se celebra avui?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda el patró de jutges, arquitectes, teòlegs, paletes i constructors.

Qui va ser Sant Tomàs apòstol, el sant més important d'aquest dijous 3 de juliol?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Sant Tomàs apòstol, nascut a Galilea al segle I. El seu nom apareix en tres ocasions al llarg de l'Evangeli de Sant Joan.

La primera, durant la narració de la mort de Llàtzer. Els deixebles, en contra de la decisió de Jesús, es van oposar a tornar a Judea. Llavors Tomàs va prendre la paraula i va sentenciar: "Anem també nosaltres, perquè morim per ell"

La segona, durant el Sopar del Senyor, quan Crist assegura als deixebles que coneixen el camí del lloc on han d'anar. Tomàs, sense saber-ho, va dir: "Senyor, no sabem on vas; com, doncs, podem saber el camí?". Jesús llavors va respondre que únicament a través d'ell coneixeran el Pare, que és camí, veritat i vida.

L'última aparició del sant es va produir en la resurrecció de Crist, un fet que Tomàs no va voler admetre. "Si no veig a les seves mans el senyal dels claus i fico el meu dit al lloc dels claus, i fico la meva mà al seu costat, no creuré". Dies després, va tocar amb les seves pròpies mans les ferides de Jesús, qui llavors li va retreure la seva incredulitat.

Tomàs és un nom d'origen arameu que significa 'bessó'. A Espanya, en aquest dia uns 61.593 homes podrien celebrar el seu sant en honor a Sant Tomàs apòstol.

Sant Lleó II

Sant Lleó II va ser un pontífex nascut a Messina, Itàlia, al segle VII. Conegut per la seva saviesa i defensa de la Fe catòlica, va confirmar la condemna del monotelisme, heretgia que negava la doble voluntat, humana i divina, en Crist. Va aprovar a més el Tercer Concili de Constantinoble.

Beata María Anna Mongas Fontcuberta

La beata María Anna Mongas Fontcuberta va ser una religiosa catalana nascuda a mitjan segle XIX. Capacitada i orientada cap a la vida d'oració i enfortida amb la freqüència dels sagraments, es va inclinar sempre per fer el bé a tothom. Va fundar la congregació de les Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor.

Altres sants: el santoral complet del dijous 3 de juliol

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: