Preu de la llum avui, dissabte 26 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 26 d'abril de 2025, és de 5,54 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de divendres, parlem d'una espectacular baixada de 40,12 euros. Recordem que, en la jornada del 25 d'abril, el preu mitjà de la llum se situava en els 45,66 euros per MWh.

Una boníssima notícia per als consumidors, que tindran aquest dissabte el dia més barat de la setmana per gastar llum. Segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), en la franja més barata, el preu s'enfonsarà a valors molt econòmics. A més, en la franja més cara del dia no se superarà en cap moment els 24 euros, una cosa realment notable.

Preu de la llum avui, dissabte 26 d'abril de 2025, hora a hora

El cert és que la matinada ja tindrà tarifes de llum realment econòmiques, encara que el millor vindrà a la tarda. Serà llavors quan s'assoliran els preus més baixos de tota la jornada i, de fet, de tota la setmana. Els preus baixaran fins i tot dels -3 euros, un clar indicador de tarifes realment econòmiques per als consumidors.

Així, de 12:00 a 14:00 el MWh costarà -2 euros, encara que de 14:00 a 16:00 el preu serà de -3 euros. Entre les 16:00 i les 17:00 trobem el preu més barat del dia: -3,03 euros per MWh. Finalment, de 17:00 a 18:00 el MWh passarà a tenir un preu de -2,5 euros.

12:00 - 14:00: -2 €/MWh.

14:00 - 16:00: -3 €/MWh.

16:00 - 17:00: -3,03 €/MWh.

17:00 - 18:00: -2,5 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dissabte?

Durant la matinada, les tarifes es mantindran bastant estables, amb alguns valors alts. En les primeres hores del dia, de 06:00 a 07:00 el MWh tindrà un preu de 8,5 euros. Entre les 07:00 i les 08:00 el preu pujarà fins i tot més, fins als 15,5 euros per MWh.

00:00 - 01:00: 19,86 €/MWh.

07:00 - 08:00: 15,5 €/MWh.

21:00 - 22:00: 23,04 €/MWh.

22:00 - 23:00: 18,45 €/MWh.

A la tarda, de 21:00 a 22:00 tindrem el preu més alt de tot el dissabte: 23,04 euros per MWh. De 22:00 a 23:00 el preu passarà a ser de 18,45 euros per MWh. Per últim, de 23:00 a 00:00, el preu del MWh serà de 16,08 euros.