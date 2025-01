Preu de la llum avui, dissabte 25 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 25 de gener de 2025, és de 42,52 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'una cridanera baixada de 49,25 euros. Recordem que, durant la jornada d'ahir, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 91,75 euros per MW/h.

Una disminució en el preu que suposa una alenada d'aire fresc per a les butxaques dels consumidors, segons les dades recollides per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). I es que cal destacar que en cap moment del dia, el preu de la llum no superarà els 97 euros per MW/h, ni en les seves franges més cares. A més, hi ha diverses hores en què el preu serà considerablement més baix.

Preu de la llum avui, dissabte 25 de gener de 2025, hora a hora

Després de diverses setmanes amb un preu mitjà de l'electricitat per sobre dels 100 euros per MW/h, la jornada d'avui marca una notable reducció en les tarifes. Els consumidors, en general, podran beneficiar-se de preus més accessibles al llarg del dia. Encara que no es registren pics elevats en el cost de la llum, és rellevant destacar que algunes franges horàries ofereixen tarifes considerablement més econòmiques.

La franja més econòmica del dia tindrà lloc entre les 15:00 i les 16:00 hores, ja que el preu de la llum serà de 3,60 euros per MW/h. Encara que també és interessant aprofitar de 14:00 a 15:00 hores, perquè la llum costarà 10,94 euros per MW/h. Si ho prefereixes, també pots tenir en compte la franja que va de 13:00 a 14:00 hores, ja que tindrà un cost de 19,71 euros per MW/h.

Durant la matinada, hi ha preus més econòmics. Per exemple, de 04:00 a 05:00 hores, la llum costarà 16,80 euros per MW/h. I de 05:00 a 06:00 hores, el preu serà de 17,72 euros per MW/h; no obstant això, no són hores massa profitoses.

04:00 - 05:00: 16,80 €/MWh.

05:00 - 06:00: 17,72 €/MWh.

14:00 - 15:00: 10,94 €/MWh.

15:00 - 16:00: 3,60 €/MWh.

I quan serà més cara la llum aquest dissabte?

No obstant això, com ja és habitual, hi ha determinades hores en què el preu de l'electricitat es dispara i convé moderar el consum. Avui les franges horàries més cares, una vegada més, es concentren principalment durant la nit. L'hora més cara del dia es donarà de 20:00 a 21:00 hores, quan la llum costarà 96,37 euros per MW/h.

19:00 - 20:00: 91 €/MWh.

20:00 - 21:00: 96,37 €/MWh .

. 21:00 - 22:00: 87,38 €/MWh.

22:00 - 23:00: 86,50 €/MWh.

Tanmateix, no és l'única franja horària que s'ha d'evitar si es vol estalviar en la pròxima factura de la llum. De 19:00 a 20:00 hores, el cost de l'electricitat serà de 91 euros per MW/h. D'altra banda, des de les 21:00 fins a les 22:00 hores, l'electricitat tindrà un cost de 87,38 euros.