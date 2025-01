Què significa que una persona sigui impuntual, segons la psicologia

La impuntualitat és una cosa que tots hem experimentat o presenciat. Sigui en una cita o a la feina, sempre hi ha algú que arriba tard. Però, què passa pel cap d'aquestes persones? Per què es retarden, fins i tot quan saben que això incomoda als altres?

Encara que un retard ocasional pot ser comprensible, la impuntualitat constant pot generar problemes, aquest comportament podria ser un reflex d'alguna cosa més profunda. La psicologia ha intentat entendre què ocorre en la ment d'aquests individus. I, com veurem, no es tracta només de falta d'organització o desinterès.

La impuntualitat i el seu vincle amb la personalitat

El psicòleg social Oliver Burkman ha assenyalat a la BBC que la impuntualitat està sovint vinculada a l'egocentrisme, les persones que arriben tard poden estar buscant ser el centre d'atenció. Segons Burkman, en arribar tard, aquests subjectes controlen la situació i s'asseguren que tots els ulls estiguin posats en ells. Això no sempre respon a l'arrogància, sinó a una necessitat de sentir-se importants.

Tanmateix, Burkman també menciona que aquest comportament no s'ha de veure només com una cosa negativa, la impuntualitat pot ser un signe d'inseguretat. Els subjectes que busquen atenció en arribar tard poden tenir una baixa autoestima i sentir-se malament si no són vistes. És una forma de reafirmar el seu valor social i d'obtenir validació.

L'expert també destaca la importància de canviar aquest comportament. Deixar d'arribar tard no només beneficia a qui ho fa, sinó també a aquells que l'envolten. Aprendre a ser més respectuós amb els temps dels altres pot fomentar l'empatia i millorar les relacions personals i laborals.

Els hàbits i trets de les persones impuntuals

David Montesa, un altre expert psicòleg, ofereix una visió diferent en una entrevista per a Hola. Per a ell, les persones impuntuals solen ser excessivament optimistes respecte a la seva capacitat per organitzar-se. Sovint creuen que poden fer moltes més coses de les que realment poden, aquesta sobreestimació de les seves habilitats fa que arribin tard.

A més, alguns impuntuals poden ser simplement distrets, obliden compromisos o s'adonen de l'hora massa tard. Això podria deure's a una mala planificació o a una tendència a procrastinar. També pot estar relacionat amb trastorns com el TDAH, que afecten la capacitat de gestionar el temps de manera efectiva.

Montesa també menciona que alguns individus impuntuals no senten la necessitat de seguir les normes socials. No els importa arribar tard perquè no consideren que sigui greu. Això pot reflectir una falta de responsabilitat cap als altres i un desig d'actuar sense tenir en compte les expectatives socials.

Sens dubte, la impuntualitat és un comportament que va més enllà d'arribar tard. Encara que és possible canviar aquest comportament, és important entendre les raons darrere de la impuntualitat per poder abordar-lo de manera efectiva.