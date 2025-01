Preu de la llum avui, divendres 24 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest divendres, 24 de gener de 2025, és de 91,75 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del dijous, parlem d'una baixada molt pronunciada, de 48,8 euros. Recordem que, en la jornada del 23 de gener, la tarifa mitjana de la llum se situava en els 140,55 euros per MW/h.

Una bona notícia per als consumidors, que també es reflecteix en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara de tot el divendres, el preu del MW/h quedarà fixat en els 122 euros. A més, en la franja més cara de tot el dia el preu baixarà per fi dels 100 euros per MW/h.

Preu de la llum avui, divendres 24 de gener de 2025, hora a hora

Si observem amb atenció les dades, podem apreciar fins a dos trams amb preus assequibles. El primer d'ells el tindrem de matinada, com ja ve sent habitual, per la qual cosa no es podrà aprofitar gaire. Però el segon, que el tindrem a la tarda, sí que resultarà molt útil.

Així, de 13:00 a 14:00 el MW/h tindrà un preu de 77,26 euros. En la següent franja, de 14:00 a 15:00 trobem la tarifa més barata del divendres: 75,07 euros per MW/h. Finalment, de 15:00 a 16:00 el preu tornarà a ser de 77,26 euros, encara que de 16:00 a 17:00 baixarà fins als 77,13 euros.

13:00 - 14:00: 77,26 €/MWh

14:00 - 15:00: 75,07 €/MWh

15:00 - 16:00: 77,26 €/MWh

16:00 - 17:00: 77,13 €/MWh

I quan serà més cara la llum el divendres?

Quant a les hores cares, de 07:00 a 08:00 el megawatt hora (MW/h) tindrà un preu de 105 euros. De 08:00 a 09:00 la tarifa pujarà fins als 122 euros per MW/h, sent la franja més cara del dia. Finalment, de 09:00 a 10:00 el preu del MW/h tornarà a baixar, fins als 114,78 euros.

08:00 - 09:00: 122 €/MWh

09:00 - 10:00: 114,78 €/MWh

19:00 - 20:00: 111,9 €/MWh

20:00 - 21:00: 112,45 €/MWh

A la tarda, de 19:00 a 20:00 el MW/h costarà 111,9 euros. De 20:00 a 21:00 la tarifa pujarà una mica, fins a assolir els 112,45 euros per MW/h. Per últim, de 21:00 a 22:00 el preu del MW/h tornarà a baixar, fins a situar-se en els 103,35 euros.