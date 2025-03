Preu de la llum avui, dissabte 22 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 22 de març de 2025, és d'11,23 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'un petit augment de 0,48 euros. Recordem que, en la jornada del 21 de març, la tarifa mitjana de llum se situarà en els 10,75 euros per MW/h.

Una cosa molt cridanera d'aquest dissabte és que, durant gairebé tot el dia, els preus es mantindran molt econòmics. Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), en la franja més cara el MW/h superarà per poc els 76 euros. Però és que, en la franja més barata del dissabte, el preu del MW/h caurà per sota dels 0 euros.

Preu de la llum avui, dissabte 22 de març de 2025, hora a hora

Els dissabtes solen ser aquells dies en què se'ns acumulen els treballs pendents de tota la setmana. Sigui per planxar, rentar o encendre el forn, els clients podran aprofitar tarifes realment barates. Els preus més baixos, això sí, es donaran durant la tarda, com ve sent habitual en els últims dies.

Així, de 09:00 a 15:00 el MW/h tindrà un preu de 0 euros, el mateix que de 16:00 a 17:00. Entre les 15:00 i les 16:00 tindrem el preu més barat del dia: -0,01 euros per MW/h. Finalment, de 17:00 a 18:00 el preu del MW/h se situarà en els 0,65 euros.

09:00 - 15:00: 0 €/MWh

15:00 - 16:00: -0,01 €/MWh

16:00 - 17:00: 0 €/MWh

17:00 - 18:00: 0,65 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dissabte?

Sobre les tarifes més cares, cal dir que, fins ben entrada la tarda, la llum es pagarà a preus molt barats. De 18:00 a 19:00, això sí, la tarifa ja pujarà fins als 10,5 euros per MW/h. Entre les 19:00 i les 20:00 el preu del MW/h ja se situarà en els 40 euros.

19:00 - 20:00: 40 €/MWh

20:00 - 21:00: 76,01 €/MWh

21:00 - 22:00: 52,05 €/MWh

22:00 - 23:00: 43,9 €/MWh

En la següent franja, de 20:00 a 21:00, trobem el preu més alt del dia: 76,01 euros per MW/h. De 21:00 a 22:00, això sí, el preu del MW/h baixarà fins als 52,05 euros. Per últim, de 22:00 a 23:00, el cost del MW/h serà de 43,9 euros.