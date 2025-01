Preu de la llum avui, dissabte 18 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 18 de gener de 2025, és de 133,16 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'una petita baixada, de 2,46 euros. I tot perquè, en la jornada del 17 de gener, el preu mitjà de la llum era de 135,62 euros per MW/h.

A diferència del que ha passat aquesta setmana, la veritat és que dissabte hi haurà diferències notables en els diferents trams de llum. Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE), en la seva franja més cara el MW/h superarà els 167 euros. Ara bé, en la franja més econòmica de totes la tarifa de llum s'acostarà molt als 110 euros per MW/h.

Preu de la llum avui, dissabte 18 de gener de 2025, hora a hora

Encara que no es tracti de preus massa econòmics, tot i ser un dissabte, sí que hi haurà alguns trams força més barats. El primer d'ells el trobem de matinada, per la qual cosa no es podrà aprofitar gaire. Però és que, afortunadament, el segon tram el tindrem durant el dia, quan molts consumidors necessiten gastar llum.

Així, d'11:00 a 12:00 trobem el preu més econòmic de tot el dissabte: 110,2 euros per MW/h. De 12:00 a 13:00 la tarifa serà de 113,97 euros per MW/h, encara que pujarà a 114,17 euros de 13:00 a 15:00. Finalment, de 15:00 a 16:00 el preu del megawatt hora (MW/h) tornarà a baixar fins als 113,97 euros.

11:00 - 12:00: 110,2 € /MWh.

12:00 - 13:00: 113,97 € /MWh.

13:00 - 15:00: 114,17 € /MWh.

15:00 - 16:00: 113,97 € /MWh.

I quan serà més cara la llum dissabte?

Pel que fa als preus més alts del dia, la veritat és que, durant el matí, tan sols hauràs de vigilar en les primeres hores. De 08:00 a 09:00 el MW/h costarà 145,69 euros per MW/h. De 09:00 a 10:00, en canvi, el MW/h passarà a tenir un preu de 144,1 euros.

18:00 - 19:00: 167,57 € /MWh.

19:00 - 20:00: 167,85 € /MWh.

20:00 - 21:00: 156,12 € /MWh.

21:00 - 22:00: 149,61 € /MWh.

En la segona meitat del dia, de 18:00 a 19:00 el MW/h costarà 167,57 euros, encara que no serà el preu més alt. Aquest el trobarem en la següent franja, de 19:00 a 20:00, quan el MW/h costarà 167,85 euros. Per últim, de 20:00 a 21:00 el megawatt hora (MW/h) passarà a costar 156,12 euros per MW/h.