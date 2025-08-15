Precio de la luz hoy, sábado 16 de agosto, por horas: Cuándo es más cara y más barata

El precio medio de la luz para este sábado, 16 de agosto de 2025, es de 70,10 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media del viernes, hablamos de una leve subida, de 0,83 euros. Recordemos que, en la jornada del 15 de agosto, el precio medio de la electricidad se situaba en los 69,27 euros por MW/h.

Esta noticia también viene claramente reflejada en los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Es cierto que, en la franja más cara del sábado, el precio del MW/h superará con creces los 144 euros. Sin embargo, en el tramo más económico del día, el MW/h pasará a tener un coste de 0,65 euros, una cifra muy considerable.

Precio de la luz hoy, sábado 16 de agosto de 2025, hora a hora

Durante la madrugada y la noche la electricidad se pagará bastante cara, pero durante el día la cosa será diferente. A lo largo del mediodía, los precios de la luz se mantendrá en niveles muy asequibles, algo que los consumidores celebrarán.

Así, de 11:00 a 12:00 el MW/h costará tan solo 3,8 euros, aunque seguirá bajando. Entre las 12:00 y las 14:00 encontraremos el precio más barato de todo el sábado: 0,65 euros por MW/h. Por último, de 15:00 a 16:00, el MW/h pasará a tener un coste de 1,1 euros.

11:00 - 12:00: 3,8 €/MWh.

12:00 - 14:00: 0,65 €/MWh.

14:00 - 15:00: 0,66 €/MWh.

15:00 - 16:00: 1,1 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el sábado?

También hay que tener en cuenta los precios más caros y vigilar tu consumo durante la madrugada, sobre todo si tienes aire acondicionado. Entre las 00:00 y las 09:00 el MW/h tendrá un precio que oscilará entre los 103 y los 119 euros. De 09:00 a 10:00, en cambio, el MW/h pasará a tener un precio de 60,93 euros.

00:00 - 01:00: 118,82 €/MWh.

21:00 - 22:00: 144 €/MWh.

22:00 - 23:00: 137 €/MWh.

23:00 - 00:00: 117,65 €/MWh.

Por la noche, de 21:00 a 22:00 tendremos el precio más alto de toda la jornada: 144 euros por MW/h. Entre las 22:00 y las 23:00 el precio bajará un poco, hasta situarse en los 137 euros por MW/h. Finalmente, de 23:00 a 00:00, el coste total del MW/h será de 117,63 euros.