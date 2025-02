Preu de la llum avui, dissabte 15 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 15 de febrer de 2025, és de 90,43 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'una baixada de 30,64 euros en tan sols 24 hores. Recordem que, durant la jornada del 14 de febrer, la tarifa mitjana de llum estava situada en els 121,07 euros per MW/h.

Una gran notícia per als consumidors, que aquests últims dies han hagut de pagar preus força alts. De fet, les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) reflecteix clarament aquest abaratiment de les tarifes. En la franja més cara de tot el dissabte, el preu del MW/h es quedarà molt a prop dels 131 euros.

Preu de la llum avui, dissabte 15 de febrer de 2025, hora a hora

El millor de tot és que, en la franja més econòmica, la tarifa s'enfonsarà molt més que aquests últims dies. A més, els consumidors podran aprofitar les hores més barates, ja que les tindrem a la tarda. Durant una àmplia franja els preus baixaran amb força, cosa que suposa un petit respir per a molts.

Així, de 12:00 a 13:00 el MW/h tindrà un preu de 40,08 euros, una tarifa força assequible. De 13:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:00 el preu del MW/h serà el mateix: 33 euros. Però la tarifa més barata de tot el dissabte la trobem de 14:00 a 15:00, quan el preu del MW/h serà de 25,46 euros.

12:00 - 13:00: 40,08 €/MWh.

13:00 - 14:00: 33 €/MWh.

14:00 - 15:00: 25,46 €/MWh.

15:00 - 16:00: 33 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dissabte?

Si vols evitar les hores més cares, la veritat és que no parlem de preus excessivament alts. Durant la matinada, per exemple, de 00:00 a 08:00 els preus del MW/h oscil·laran entre els 122 i els 100 euros. De 08:00 a 09:00, en canvi, el preu se situarà en els 104,99 euros per MW/h.

19:00 - 20:00: 131,51 €/MWh.

20:00 - 21:00: 131,51 €/MWh.

21:00 - 22:00: 125 €/MWh.

22:00 - 23:00: 123,06 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 21:00 trobarem el preu més car del dissabte: 131,51 euros. Entre les 21:00 i les 22:00, en canvi, el MW/h costarà 125 euros. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu del MW/h serà de 123,06 euros.