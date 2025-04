Preu de la llum avui, dissabte 12 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 12 d'abril de 2025, és de 27,01 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de divendres, parlem d'una pujada de 8,66 euros. I tot perquè, en la jornada de l'11 d'abril, la tarifa mitjana de llum se situava en els 18,35 euros.

Es tracta, doncs, d'una situació inusual, ja que generalment els caps de setmana els preus solen baixar. Aquesta pujada es reflecteix també en dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara del dia, el preu del MWh se situarà en els 79 euros.

Preu de la llum avui, dissabte 12 d'abril de 2025, hora a hora

Una altra gran diferència amb les jornades prèvies és que, aquest dissabte, ja no tindrem tarifes negatives. Això sí, una vegada més, els preus baixaran amb ganes durant la tarda. Es tracta d'un moment molt aprofitable, que els consumidors podran usar per planxar o aspirar la casa, si és que necessiten fer-ho.

Així, de 12:00 a 13:00 el preu del MWh serà de 3,52 euros. De 13:00 a 14:00 la tarifa baixarà a 1,8 euros per MWh, encara que de 14:00 a 15:00 el preu serà de 0,17 euros. Per últim, el preu més barat del dissabte el tindrem de 15:00 a 17:00: 0,01 euros per MWh.

12:00 - 13:00: 3,52 €/MWh.

13:00 - 14:00: 1,8 €/MWh.

14:00 - 15:00: 0,17 €/MWh.

15:00 - 17:00: 0,01 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dissabte?

Durant la matinada les tarifes altes i les moderades s'aniran intercalant. A primera hora del dia, de 08:00 a 09:00, el MWh passarà a tenir un preu de 30,95 euros. Entre les 09:00 i les 10:00 el preu del MWh ja se situarà en els 33 euros.

20:00 - 21:00: 50,02 €/MWh.

21:00 - 22:00: 79 €/MWh.

22:00 - 23:00: 55,44 €/MWh.

23:00 - 00:00: 45,59 €/MWh.

A la nit, de 20:00 a 21:00 el MWh costarà 50,02 euros. Entre les 21:00 i les 22:00 tindrem el preu més alt del dia: 79 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu del MWh tornarà a baixar, fins a situar-se en els 55,44 euros.