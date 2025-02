Preu de la llum avui, dissabte 1 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte, 1 de març de 2025, és de 65,83 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del 28 de febrer, parlem d'una forta baixada de 45,38 euros. I tot perquè, en la jornada de divendres, la tarifa mitjana de llum se situava en els 111,21 euros per MW/h.

Sens dubte una gran notícia per als consumidors, que també s'observa en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara el preu del MW/h superarà per poc els 100 euros, però serà l'excepció. En general, els preus es mantindran en nivells relativament assequibles per a la majoria de butxaques.

Preu de la llum avui, dissabte 1 de març de 2025, hora a hora

A tot això cal afegir que tornarem a trobar una àmplia franja amb tarifes barates a la tarda. Es tracta d'un moment del dia molt aprofitable, ideal per rentar o planxar. En definitiva, un petit respir per als consumidors, que aquests últims dies han pagat preus per MW/h força alts.

Així, de 13:00 a 14:00 i de 17:00 a 18:00 tindrem el mateix preu: 39,68 euros per MW/h. Entre les 14:00 i les 15:00 el preu del MW/h serà de 35,3 euros, encara que no és el més barat del dia. La tarifa més baixa la tindrem de 15:00 a 16:00, quan el MW/h costarà tan sols 31,73 euros.

13:00 - 14:00: 39,68 €/MWh.

14:00 - 15:00: 35,3 €/MWh.

15:00 - 16:00: 31,73 €/MWh.

16:00 - 17:00: 34,75 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dissabte?

Sobre les tarifes més cares del dia, cal dir que la majoria es concentraran durant la matinada i al matí. És més, la tarifa més alta del dissabte la trobem de 00:00 a 01:00, quan el megawatt hora (MW/h) costarà 105,36 euros. De 07:00 a 08:00 el preu del MW/h serà de 83,5 euros i de 08:00 a 09:00 el preu se situarà en els 82,92 euros.

00:00 - 01:00: 105,36 €/MWh.

01:00 - 02:00: 85,2 €/MWh.

07:00 - 08:00: 83,5 €/MWh.

08:00 - 09:00: 82,92 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 20:00 a 21:00 el MW/h costarà 80,36 euros. Entre les 21:00 i les 22:00 el preu baixarà fins als 78,54 euros. Per últim, de 22:00 a 23:00 la tarifa serà de 82,49 euros per MW/h.