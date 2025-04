Preu de la llum avui, dimarts 8 d'abril, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 8 d'abril de 2025, és de 47,67 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dilluns, parlem d'una lleugera baixada, de 8,47 euros. Recordem que, en la jornada del 7 d'abril, el preu mitjà de la llum se situava en els 56,14 euros per MWh.

Aquesta diferència sí que es podrà observar en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara de tot el dimarts, el preu del MWh superarà els 131 euros. Però és que, en la franja més econòmica del dia, la tarifa de llum tornarà a situar-se en valors negatius.

Preu de la llum avui, dimarts 8 d'abril de 2025, hora a hora

La matinada d'aquest dimarts ja tindrà algunes franges en què els preus es moderaran. Tanmateix, serà a la tarda quan trobarem els valors més barats de tot el dia. Es tracta d'una franja molt aprofitable per als consumidors, la qual cosa sens dubte és una gran notícia.

Així, de 13:00 a 14:00 i de 15:00 a 16:00 el preu del MWh se situarà en -1,01 euros. Entre les 14:00 i les 15:00, això sí, tindrem el preu més barat de tot el dia: -1,02 euros per MWh. Per últim, de 16:00 a 17:00 el preu del MWh se situarà en -1 euro.

13:00 - 14:00: -1,01 €/MWh.

14:00 - 15:00: -1,02 €/MWh.

15:00 - 16:00: -1,01 €/MWh.

16:00 - 17:00: -1 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dimarts?

Si et preocupen les hores més cares, modera el teu consum al matí i a la nit. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh se situarà en els 131,17 euros, sent el més alt del dia. De 08:00 a 09:00, això sí, el preu es moderarà una mica, baixant a 104 euros per MWh.

07:00 - 08:00: 131,17 €/MWh.

08:00 - 09:00: 104 €/MWh.

20:00 - 21:00: 117,6 €/MWh.

21:00 - 22:00: 123,49 €/MWh.

Entre les 20:00 i les 21:00 el preu se situarà en els 117,6 euros per MWh. De 21:00 a 22:00 pujarà una mica més, fins als 123,49 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu del MWh quedarà fixat en els 85,95 euros.