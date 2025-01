Preu de la llum avui, dimecres 8 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum d'aquest dimecres, 8 de gener de 2025, és de 98,92 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una pujada de 15,49 euros. Recordem que, aquest 7 de gener, la tarifa mitjana de la llum era de 83,43 euros per MW/h.

Aquesta pujada també es pot observar clarament en les dades proporcionades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la seva franja més cara, el preu del MW/h se situarà per sobre dels 135 euros. A més, en la franja més barata de totes, el MW/h seguirà amb un preu superior als 50 euros.

Preu de la llum avui, dimecres 8 de gener de 2025, hora a hora

El cert és que la pujada del preu mitjà de l'electricitat no és l'única galleda d'aigua freda per als consumidors. La segona mala notícia és que les hores més barates tornaran a donar-se de matinada, quan la majoria dorm. Durant la tarda també hi haurà una franja amb tarifes una mica més econòmiques, però en general la llum es pagarà força cara.

Així, de 02:00 a 03:00 el preu del megawatt hora (MW/h) és de 59,97 euros, encara que no és la tarifa més barata. El preu més econòmic del dia el trobem de 03:00 a 04:00, quan el MW/h costarà 53 euros. Durant el dia, també pots aprofitar la franja de 14:00 a 15:00, quan el MW/h costarà 88,81 euros.

01:00 - 02:00: 69,5 €/MWh

02:00 - 03:00: 59,97 €/MWh

03:00 - 04:00: 53 €/MWh

04:00 - 05:00: 59,52 €/MWh

I quan serà més cara la llum dimecres?

Pel que fa a les hores amb la llum més cara, de 07:00 a 08:00 el MW/h costarà 124,39 euros. De 08:00 a 09:00 la tarifa pujarà força, fins als 135,01 euros per MW/h, sent aquest el preu més alt de dimecres. Finalment, de 09:00 a 10:00 el MW/h costarà 135,01 euros, i a partir d'aquí baixarà fins a la tarda.

08:00 - 09:00: 135,01 €/MWh

09:00 - 10:00: 130,01 €/MWh

19:00 - 20:00: 131 €/MWh

20:00 - 21:00: 124,81 €/MWh

En la segona meitat del dia, de 18:00 a 19:00 el MW/h costarà 122 euros. De 19:00 a 20:00 la tarifa seguirà pujant, fins a assolir els 131 euros per MW/h. Per últim, de 20:00 a 21:00 el MW/h tindrà un preu de 124,81 euros.