Ni brutícia, ni mala olor: aquesta tècnica elimina les taques grogues del teu matalàs

Si alguna vegada t'has enfrontat a aquells molestos residus grocs al teu matalàs, segur que saps com és de complicat eliminar aquestes taques. La mala olor i els àcars que s'acumulen amb el temps poden fer que el teu llit deixi de ser el refugi còmode que és. Afortunadament, hi ha trucs senzills que t'ajudaran a retornar-li la frescor i neteja al teu matalàs.

Els àcars, encara que inofensius per a l'ésser humà, poden causar problemes respiratoris pels seus excrements. S'alimenten de pell morta i prefereixen ambients càlids i humits, cosa que converteix el teu matalàs en un lloc ideal per a la seva reproducció. Per això, mantenir-lo net no només és important per a l'estètica, sinó també per a la teva salut.

Ingredients clau per a un matalàs net i sense taques

Brenda Haines, @tuespacioorganizado coneguda pels seus trucs de neteja a les xarxes socials, ha compartit un mètode infal·lible per eliminar les taques grogues dels matalassos. Els ingredients bàsics que necessitaràs són senzills i probablement ja els tens a casa: bicarbonat de sodi, sabó líquid tipus 'Fairy' i aigua oxigenada en crema al 30%. Aquests productes combinats tenen el poder d'acabar amb taques complicades i males olors.

A més d'aquests anteriors, bicarbonat de sodi per neutralitzar olors i un desinfectant per acabar el procés seran essencials per deixar el teu matalàs impecable. A més dels productes, un bon protector de matalàs pot ser útil per evitar que els líquids i la brutícia arribin a la tela, ajudant a mantenir-lo net per més temps.

Pas a pas per a un matalàs com nou

El procés per retornar-li la vida al teu matalàs és molt senzill. Comença fregant la superfície amb una baieta humida amb una gota de sabó líquid tipus 'Fairy'. Després, escampa bicarbonat de sodi per tota la superfície i deixa que actuï durant unes dues hores amb les finestres obertes.

Un cop passat aquest temps, passa l'aspiradora per tot el matalàs per eliminar el bicarbonat i qualsevol resta de brutícia. Ara, prepara la barreja de bicarbonat, sabó i aigua oxigenada i aplica-la sobre les taques grogues. Frega amb un raspall fins que vegis que les taques desapareixen.

Finalment, utilitza un desinfectant per donar un toc de frescor i ventilació abans de fer el llit. Amb aquests senzills passos, el teu matalàs estarà com nou, sense taques ni males olors. I el millor és que pots fer-ho amb productes que ja tens a casa!