Preu de la llum avui, dimarts 7 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum d'aquest dimarts, 7 de gener, és de 83,43 euros per megawatt hora (MW/h). Parlem d'una pujada notable si tenim en compte el preu de la jornada anterior. I és que la llum començava la setmana amb un cost mitjà de 45,43 euros, una diferència de 38 euros amb el dilluns.

En definitiva, un contratemps per als consumidors que s'aprecia en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Durant el dia, en la franja més cara, el preu del MW/h superarà els 128 euros. I, en la franja més econòmica del dia, la tarifa no se situarà en cap moment per sota dels 19 euros.

Preu de la llum avui, dimarts 7 de gener, hora a hora

No estem davant d'un dia amb tarifes excepcionalment baixes. De fet, només es presentaran quatre franges horàries on els preus seran relativament més assequibles, totes elles durant la matinada. Això limita les oportunitats per a aquells que desitgen estalviar al màxim en la seva factura elèctrica.

Per exemple, entre les 02:00 i les 03:00, el cost del MWh serà de 49,9 euros. De 13:00 a 14:00, el preu baixarà una mica més, i se situarà en els 38,41 euros. Però la tarifa més econòmica del dimarts serà entre les 04:00 i les 05:00, quan assolirà els 19,2 euros per MW/h.

02:00 - 03:00: 49,9 €/MWh

03:00 - 04:00: 38,41 €/MWh

04:00 - 05:00: 19,2 €/MWh

05:00 - 06:00: 38,7 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dimarts?

Tanmateix, en la majoria de franges d'aquest dimarts, el preu del MWh experimentarà un considerable increment. Al matí, és recomanable controlar el consum entre les 07:00 i les 08:00, quan el MW/h costarà 97,56 euros. Entre les 08:00 i les 09:00, el preu encara augmentarà més, i serà de 115 euros per MW/h, i de 09:00 a 10:00 se situarà en 105,18 euros per MW/h.

08:00 - 09:00: 115 €/MWh

17:00 - 18:00: 118,34 €/MWh

18:00 - 19:00: 128,87 €/MWh

19:00 - 20:00: 125 €/MWh

En la segona meitat del dia, de 17:00 a 18:00, el cost del MW/h serà de 118,34 euros. Entre les 18:00 i les 19:00 s'assolirà el pic màxim del dia, amb un preu de 128,87 euros per MW/h. Finalment, de 19:00 a 20:00, el preu del MW/h disminuirà lleugerament, situant-se en els 125 euros.