Preu de la llum avui, dimecres 5 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 5 de març de 2025, és de 78,88 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una baixada de X euros. Recordem que, en la jornada del 4 de març, la tarifa mitjana de llum se situava en els 96,44 euros per MW/h.

Aquest abaratiment de les tarifes de llum també es pot veure en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara del dia el MW/h no dispararà gaire el seu preu, situant-se a prop dels 112 euros. A més, en la franja més barata la tarifa baixarà més que dilluns, acostant-se als 35 euros per MW/h.

Preu de la llum avui, dimecres 5 de març de 2025, hora a hora

Els consumidors tindran a la seva disposició una àmplia franja en què les tarifes baixaran aquest dimecres. Aquesta franja es donarà a la tarda, amb la qual cosa parlem d'hores força aprofitables. En definitiva, aquest dimecres és una bona jornada per aprofitar i fer tots aquells treballs que fa dies que posposes.

Així, d'11:00 a 12:00 el MW/h costarà 50 euros, encara que de 12:00 a 13:00 el preu baixarà a 41,89 euros. Entre les 13:00 i les 14:00 trobem el preu més barat del dimecres: 35,19 euros per MW/h. Finalment, entre les 14:00 i les 15:00 el preu del MW/h ja serà de 35,3 euros.

11:00 - 12:00: 50 €/MWh.

12:00 - 13:00: 41,89 €/MWh.

13:00 - 14:00: 35,19 €/MWh.

14:00 - 15:00: 35,3 €/MWh.

I quan serà més cara la llum dimecres?

En la primera meitat del dia la veritat és que les tarifes es mantindran en nivells moderats. De 00:00 a 07:00 els preus oscil·laran entre els 76 i els 86 euros per MW/h. Entre les 07:00 i les 08:00, això sí, la tarifa ja pujarà a 109,14 euros per MW/h.

07:00 - 08:00: 109,14 €/MWh.

19:00 - 20:00: 111,31 €/MWh.

20:00 - 21:00: 112,82 €/MWh.

21:00 - 22:00: 106,71 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 20:00 el preu del MW/h serà de 111,31 euros. De 20:00 a 21:00 trobarem la tarifa més alta de tot el dimecres: 112,82 euros per MW/h. Finalment, de 21:00 a 22:00 el preu del MW/h ja baixarà una mica, fins als 106,71 euros.