Preu de la llum avui, dimarts 28 de gener, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimarts, 28 de gener de 2025, és de 16,45 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà de dilluns, parlem d'una baixada notable, de 5,34 euros. Recordem que, en la jornada del 27 de gener, la tarifa mitjana de llum era de 21,79 euros per MW/h.

Una nova baixada que ve a confirmar que els preus de l'electricitat segueixen a la baixa. De fet, això mateix es pot observar en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara, la llum no superarà en cap moment els 70 euros per MW/h.

Preu de la llum avui, dimarts 28 de gener de 2025, hora a hora

Sens dubte, les bones condicions meteorològiques estan ajudant a produir més electricitat i a abaixar els preus. Aquests dies, en què el vent bufa amb ratxes molt intenses en moltes regions, és més fàcil aprofitar tota aquesta energia. És per això que, en la franja més barata del dimarts, el preu del MW/h s'acosti novament als 0 euros.

Així, de 10:00 a 11:00 el MW/h tindrà un preu de 3,52 euros, encara que d'11:00 a 12:00 baixarà a 2 euros per MW/h. Entre les 12:00 i les 16:00 trobem el preu més econòmic del dia: 0,65 euros per MW/h. Finalment, de 16:00 a 17:00 el MW/h tornarà a costar 3,52 euros.

10:00 - 11:00: 3,52 €/MWh.

11:00 - 12:00: 2 €/MWh.

12:00 - 16:00: 0,65 €/MWh.

16:00 - 17:00: 3,52 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el dimarts?

Pel que fa a les hores més cares, la veritat és que el matí del dimarts no serà especialment complicat. De 07:00 a 08:00 el MW/h costarà 14 euros, encara que de 08:00 a 09:00 el preu del MW/h passarà a ser de 30,54 euros. Finalment, de 09:00 a 10:00 la tarifa serà de 23,54 euros per MW/h, abans de baixar fins ben entrada la nit.

18:00 - 19:00: 51,32 €/MWh.

19:00 - 20:00: 69,5 €/MWh.

20:00 - 21:00: 60 €/MWh.

21:00 - 22:00: 48,03 €/MWh.

De 19:00 a 20:00 el MW/h costarà 51,32 euros, encara que no parlem en cap cas de la tarifa més alta. Aquesta la trobarem de 19:00 a 20:00, quan el MW/h costarà 69,5 euros. Per últim, de 20:00 a 21:00 el preu del MW/h serà de 60 euros, baixant progressivament a partir d'aquesta franja.