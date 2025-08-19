Precio de la luz hoy, miércoles 20 de agosto, por horas

El precio medio de la luz para este miércoles, 20 de agosto de 2025, es de 68,31 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media del martes, hablamos de una nueva bajada, esta vez de 9,41 euros. Recordemos que, en la jornada del 19 de agosto, el MW/h tenía un precio medio de 77,72 euros.

Los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) muestran claramente esta bajada. En la franja más cara del día, el MW/h superará por muy poco los 100 euros. Pero es que, en la franja más barata del miércoles, el precio del MW/h quedará muy cerca de los 27 euros.

Precio de la luz hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, hora a hora

Al igual que estos últimos días, la madrugada y la noche volverán a tener los precios más caros de todo el día. En cambio, durante una amplia franja central, las tarifas se moderarán bastante, con precios bastante asequibles. Eso sí, la franja más económica de todas volveremos a tenerla por la tarde, cuando se alcanzará el precio mínimo del día.

Así, de 13:00 a 14:00 el MW/h costará 35 euros, aunque de 14:00 a 15:00 el precio será de 31,53 euros. Entre las 15:00 y las 16:00 tendremos la tarifa más barata del día: 27,2 euros por MW/h. Por último, de 16:00 a 17:00 el precio del MW/h se situará en los 27,99 euros.

13:00 - 14:00: 35 €/MWh.

14:00 - 15:00: 31,53 €/MWh.

15:00 - 16:00: 27,2 €/MWh.

16:00 - 17:00: 27,99 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el miércoles?

Durante la madrugada, de 00:00 a 07:00, el precio del MW/h oscilará entre los 76 y los 95 euros. De 07:00 a 08:00 el MW/h pasará a tener un precio total de 96,54 euros. Eso sí, de 08:00 a 09:00 el precio ya bajará hasta los 89,81 euros por MW/h.

00:00 - 01:00: 95,58 €/MWh.

07:00 - 08:00: 96,54 €/MWh.

21:00 - 22:00: 100,07 €/MWh.

22:00 - 23:00: 97,52 €/MWh.

Por la noche, de 21:00 a 22:00 tendremos la tarifa más alta de toda la jornada: 100,07 euros por MW/h. De 22:00 a 23:00 el precio ya empezará a bajar un poco, situándose en los 97,52 euros por MW/h. Finalmente, de 23:00 a 00:00 el coste total del MW/h será de 84,98 euros.