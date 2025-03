Preu de la llum avui, dimecres 19 de març, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 19 de març de 2025, és de 29,11 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dimarts, parlem d'una nova baixada, de 28,57 euros. I tot perquè, en la jornada del 18 de març, la tarifa mitjana de llum se situava en els 57,68 euros.

Parlem d'un dia força barat per consumir llum, cosa que també es reflecteix en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). És cert que, en la franja més cara del dia, es tornaran a superar els 100 euros per MWh. Però és que, en la franja més barata, els preus se situaran en els 0 euros per MWh.

Preu de la llum avui, dimecres 19 de març de 2025, hora a hora

Si bé un preu de 0 euros no vol dir que l'electricitat et surti de franc, sí que indica una tarifa molt barata. Amb tot, cal esmentar que, excepte dos trams, els preus es mantindran en nivells molt econòmics. La franja més barata la tornarem a trobar a la tarda, cosa que sens dubte és una gran notícia per als consumidors.

Així, d'11:00 a 12:00 el MWh tindrà un preu de 0,22 euros. De 12:00 a 16:00, durant quatre hores seguides, el preu del MWh serà de 0 euros, sent la tarifa més barata del dia. Finalment, de 16:00 a 17:00 el MWh ja pujarà una mica de preu, fins als 0,1 euros.

11:00 - 12:00: 0,22 €/MWh

12:00 - 16:00: 0 €/MWh

16:00 - 17:00: 0,1 €/MWh

17:00 - 18:00: 3,6 €/MWh

I quan serà més cara la llum dimecres?

Pel que fa a les tarifes més altes, el cert és que en les primeres hores del dia és quan més cara serà la llum. De 06:00 a 07:00 el preu del MWh se situarà en els 75 euros. Però és que, de 07:00 a 08:00, trobarem el preu més alt de dimecres: 117,38 euros per MWh.

06:00 - 07:00: 75 €/MWh

07:00 - 08:00: 117,38 €/MWh

20:00 - 21:00: 52,96 €/MWh

21:00 - 22:00: 38,26 €/MWh

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 20:00 el MWh tindrà un preu de 36,68 euros. Entre les 20:00 i les 21:00 la tarifa pujarà fins als 52,96 euros. Per últim, de 21:00 a 22:00 el MWh ja baixarà fins als 38,26 euros.